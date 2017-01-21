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Якутский везунчик, нашедший банковскую карту, попал под следствие

Якутский везунчик, нашедший банковскую карту, попал под следствие
Он успел снять с карточки и прокутить 172 тысячи рублей
сегодня, 14:31
Происшествия | Якутия
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Фото: wedding.ua

В Алданском районе Якутии сотрудники полиции сумели найти человека, снявшего деньги с чужой банковской карты. К тому времени, как полицейские задержали его, 31-летний мужчина успел потратить 172 тысячи рублей – именно столько средств было на банковском счету владельца карты.

При этом, как свидетельствует пресс-служба УМВД по Республике Саха (Якутия), карточку никто ни у кого не вытаскивал тайно и не отнимал открыто. Владелец карты обратился в полицию с заявлением о несанкционированном списании крупной суммы. Оказалось, что ранее он обронил барсетку во дворе. По горячим следам с помощью системы видеонаблюдения была установлена личность местного жителя, который подобрал со снега барсетку. По его словам, внутри он обнаружил две пластиковые карты и ПИН-код, лежавший рядом. У нашедшего не возникло и мысли о сдаче карточек в полицию – он тут же кинулся к банкомату.  С одной из карт ему без труда удалось снять  172 000 рублей, после чего саму карту он уничтожил, разломив её пополам. Деньги «везунчик» отправился тратить в магазины, кафе и увеселительные заведения. Однако теперь он неожиданно для себя стал фигурантом уголовного дела. Следствие продолжается.  

 
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