Якутский везунчик, нашедший банковскую карту, попал под следствие

В Алданском районе Якутии сотрудники полиции сумели найти человека, снявшего деньги с чужой банковской карты. К тому времени, как полицейские задержали его, 31-летний мужчина успел потратить 172 тысячи рублей – именно столько средств было на банковском счету владельца карты.

При этом, как свидетельствует пресс-служба УМВД по Республике Саха (Якутия), карточку никто ни у кого не вытаскивал тайно и не отнимал открыто. Владелец карты обратился в полицию с заявлением о несанкционированном списании крупной суммы. Оказалось, что ранее он обронил барсетку во дворе. По горячим следам с помощью системы видеонаблюдения была установлена личность местного жителя, который подобрал со снега барсетку. По его словам, внутри он обнаружил две пластиковые карты и ПИН-код, лежавший рядом. У нашедшего не возникло и мысли о сдаче карточек в полицию – он тут же кинулся к банкомату. С одной из карт ему без труда удалось снять 172 000 рублей, после чего саму карту он уничтожил, разломив её пополам. Деньги «везунчик» отправился тратить в магазины, кафе и увеселительные заведения. Однако теперь он неожиданно для себя стал фигурантом уголовного дела. Следствие продолжается.