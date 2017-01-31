Китаянка чуть не вывезла из Приамурья более килограмма золотых слитков

В Благовещенске сотрудники таможни обнаружили жительницу Китая, которая пыталась провезти через государственную границу больше килограмма золота. Чтобы осуществить задуманное, женщина примотала шесть слитков драгоценного металла к своей ноге при помощи скотча.

Попытку вывезти незадекларированный товар с территории Амурской области пресекли местные таможенники. Они заметили нарушительницу в международном пункте пропуска Благовещенск — Хэйхэ. Как сообщает ИА «Порт Амур», результаты экспертизы показали, что найденные специалистами слитки состоят из сплава золота и серебра. Их таможенная стоимость превысила два миллиона 200 тысяч рублей. В отношении контрабандистки стражи правопорядка возбудили уголовное дело. По решению суда злоумышленницу заключили под стражу.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о других интересных находках, обнаруженных таможенниками. Так, на госгранице в Хабаровске они изъяли крупную партию продукции, маркированной известными товарными знаками BOSCH и SATA. А во время досмотра пассажирского теплохода, который возит людей до китайского города Фуюаня, специалисты нашли в рулевой рубке судна за обшивкой борта тайник с водкой. Также злоумышленники спрятали там 24 пары джинсовых брюк.