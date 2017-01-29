Пассажирский поезд Москва – Тында чуть не сошёл с рельсов

В Амурской области чуть не сошёл с рельсов пассажирский поезд Москва – Тында. Излом рельса на перегоне Ларба - Эльгакан вовремя заметил машинист другого состава, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на коллег из информационного агентства «Порт Амур» и газеты «БАМ».

Машинист тепловоза Сергей Лисняк вместе с помощником Валерием Николенко совершали привычный рейс по маршруту Тында - Лопча. Поезд, в составе которого были классный вагон и платформа, находился на перегоне Ларба - Эльгакан, когда приборы в кабине показали, что путь впереди занят. Связавшись с дежурной, машинисты сообщили о сигнале, однако диспетчер посчитала тревогу ложной.



Бригада продолжила движение на скорости 20 километров в час, внимательно осматривая путь впереди себя, и заметила четырёхсантиметровый излом рельса. Он ярко блеснул на солнце. Поезд был незамедлительно остановлен. Мужчины стали дожидаться работников хозяйства пути.

«При обнаружении дефектов пути всегда чувствуешь тревогу. Навстречу нам шел пассажирский поезд Москва - Тында, страшно представить, что могло бы быть!», - рассказал машинист Сергей Лисняк.



После вынужденной 34-минутной стоянки поезд продолжил путь со скоростью три километра в час — угроза миновала.

Сотрудники эксплуатационного локомотивного депо Тынды считают: локомотивная бригада действовала профессионально. В дирекцию направлено ходатайство о награждении машиниста и его помощника.