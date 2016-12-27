Общественники Белогорска занялись "левым" алкоголем

В Белогорске по предложению главы города Станислава Мелюкова местные общественники подключились к работе по выявлению нарушений в торговле алкоголем. РИА «Восток-Медиа» ранее уже сообщало, что в Иркутске число жертв «боярышника» уже превысило 70 человек. Региональные отделения Роспотребнадзора по приказу главного государственного врача России приостановили на всей территории страны розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией. Запрет пока продлится 30 суток. Касается он жидкостей, которые содержат больше 25 % спирта. Торговать в розницу по-прежнему разрешено парфюмерией и стеклоочистителями.

«Специалисты проводят контрольно-надзорные проверки торговых точек, реализующих спиртосодержащую продукцию. Сообщить о фактах продажи на территории Амурской области некачественной спиртсодержащей продукции «Боярышник» можно по телефонам: 8 (4162) 20-20-20 — в рабочие дни с 9:00 до 18:00 и 8 (4162) 52-56-29 – в выходные дни с 10:00 до 17:00. Звонок бесплатный с любого телефона», — говорится в сообщении пресс-службы главы Белогорска.

По точкам реализации алкоголя во втором по численности населения городе Приамурья уже проходят рейды. Вместе с полицейскими в них участвуют общественные активисты. В микрорайоне Транспортный при их помощи уже удалось выявить факт незаконной торговли спиртным после 21:00. Вместе с тем, общественники Белогорска продолжают наведываться в магазины города с целью выявления парфюмерно-косметических средств, которые асоциальные граждане могут употреблять вместо спиртного. Собранные данные они передают в правоохранительные органы и отдел Роспотребнадзора.