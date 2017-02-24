В Благовещенске водитель едва не сбил девушку, а затем ударил её

Сегодня пятница, 24 февраля 2017 года, 17:06
"СКА-Нефтяник" с разницей в один гол обыграл на выезде "Водник"
"СКА-Нефтяник" с разницей в один гол обыграл на выезде "Водник"
В ожидании концерта "7Б" хабаровчане едва не устроили разгром в клубе
В ожидании концерта "7Б" хабаровчане едва не устроили разгром в клубе
Над Владивостоком прогремел праздничный салют
Над Владивостоком прогремел праздничный салют
Пожарные Хабаровска тушили огонь в десятиэтажном доме
Пожарные Хабаровска тушили огонь в десятиэтажном доме
Толпа владивостокцев выстроилась за бесплатной кашей
Толпа владивостокцев выстроилась за бесплатной кашей
Регионы:


Популярное
вчера, 17:27
Толпа владивостокцев выстроилась за бесплатной кашей
вчера, 21:05
Приморский силач Иван Савкин оказался ещё и шахматистом
вчера, 19:18
Пожарные Хабаровска тушили огонь в десятиэтажном доме
вчера, 22:03
Над Владивостоком прогремел праздничный салют
сегодня, 12:50
В ожидании концерта "7Б" хабаровчане едва не устроили разгром в клубе
сегодня, 10:20
Гол соперника в свои ворота не помог "СКА-Хабаровску" победить
сегодня, 11:10
В роддоме № 3 Владивостока празднуют конец зимы блинами и оладьями
сегодня, 13:40
В пригороде Уссурийска подросток стащил шуруповёрт и перфоратор
полчаса назад
Приморский лётчик получил награду от президента России
сегодня, 12:00
На железнодорожном вокзале Благовещенска ловили условных террористов

Обсуждаемое
вчера, 21:05
17

Приморский силач Иван Савкин оказался ещё и шахматистом
вчера, 17:27
6

Толпа владивостокцев выстроилась за бесплатной кашей
вчера, 19:18
2

Пожарные Хабаровска тушили огонь в десятиэтажном доме
вчера, 22:03
1

Над Владивостоком прогремел праздничный салют
сегодня, 13:40
1

В пригороде Уссурийска подросток стащил шуруповёрт и перфоратор
сегодня, 10:20
Гол соперника в свои ворота не помог "СКА-Хабаровску" победить
сегодня, 11:10
В роддоме № 3 Владивостока празднуют конец зимы блинами и оладьями
сегодня, 12:00
На железнодорожном вокзале Благовещенска ловили условных террористов
сегодня, 12:50
В ожидании концерта "7Б" хабаровчане едва не устроили разгром в клубе
сегодня, 14:30
В амурском Белогорске хотят сотрудничать с городом-тёзкой из Крыма
Народный топ новостей

Гость
Елена Баркова: Бизнес-Премия стала золотым кадровым фондом Приморья 20.02.2017
Елена Баркова: Бизнес-Премия стала золотым кадровым фондом Приморья
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока 09.02.2017
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока

Актуально
Трутнев изменил механизм развития аквакультуры на Дальнем Востоке 17.02.2017
Трутнев изменил механизм развития аквакультуры на Дальнем Востоке
"Терминал Астафьева" находит пути решения угольного вопроса в Находке 17.02.2017
"Терминал Астафьева" находит пути решения угольного вопроса в Находке
"Советский спорт" делает ставку на регионы и эксклюзивные материалы 15.02.2017
"Советский спорт" делает ставку на регионы и эксклюзивные материалы


Опрос

Собираетесь ли вы купить автомобиль в ближайшее время?


Всего проголосовало: 755



Система Orphus

В Благовещенске водитель едва не сбил девушку, а затем ударил её

В Благовещенске водитель едва не сбил девушку, а затем ударил её
Автолюбитель остаётся безнаказанным, а потерпевшая ищет справедливости
6 минут назад
Общество | Амурская область
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: pixabay.com

В столице Приамурья студентка пытается добиться наказания для мужчины, который ударил её на пешеходном переходе. Девушка переходила «зебру» на разрешённый сигнал светофора, когда её едва не сбил дорогой автомобиль. Водитель, не стесняясь в выражениях, начал кричать и даже толкнул амурчанку. Студентка обратилась в полицию с заявлением, но ей отказали в возбуждении уголовного дела. Почти месяц она пытается добиться справедливости и наказать обидчика.

«ДТП произошло 31 января примерно в 13:20. Я с подругами переходила дорогу на перекрёстке Горького-Политехническая. До тротуара мне остаётся примерно полтора шага и загорается «красный». Ускоряю шаг, и тут ко мне на большой скорости подъезжает белый Land Cruiser, — рассказала пострадавшая Ксения корреспонденту ИА «Порт Амур». — Я даже опёрлась руками на капот, настолько близко он был около меня. Водитель вышел из машины и начал материться, что я иду на красный свет. Я пыталась объяснить, что практически весь путь на «зелёный» прошла. А он кулаком в грудную клетку ударил. Я упала на асфальт, ударилась головой. Тут подлетели мои подруги, закрыли меня от него. А мужчина сел в машину и уехал».

Студентке без труда удалось найти свидетелей происшествия. 

«Я сразу же остановилась, решила помочь девушке — это вопиющая ситуация, когда здоровый мужик так по-хамски себя ведёт. Недалеко от места ДТП стоял экипаж ГИБДД. Они взяли показания Ксении и наши показания и направили девушку на медицинское освидетельствование», — рассказала автовладелица Любовь.

Врачи подтвердили: у пострадавшей ссадина на голове и ушиб грудной клетки. Однако на днях Ксении пришло постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по основаниям пункта 2 части 1 статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса России: «Отсутствие в деянии состава преступления». Также в документе указано, что за медицинской помощью девушка не обращалась.

Судя по тексту постановления (документ есть в распоряжении редакции), участковый опросил вторую сторону инцидента. Мужчина пояснил, что неизвестная ему гражданка переходила перекресток по диагонали и не обращала внимания на уже загоревшийся красный сигнал светофора. Он начал подавать звуковые сигналы, на что девушка отреагировала неадекватно: по словам автолюбителя, студентка развернулась и ударила по капоту его иномарки рукой. Мужчина вышел осмотреть свой автомобиль и, оттолкнув девушку, продолжил движение. В действиях водителя сотрудники правоохранительных органов не усмотрели признаки преступления по статье 116 Уголовного кодекса «Побои».

«У меня есть пять свидетелей, который подтвердили, что звуковых сигналов он не подавал. Плохо, что в машинах не было видеорегистратора. Кроме того, в полиции мне подтвердили, что медицинское освидетельствование я проходила. Почему его не учли при разбирательстве, мне непонятно. Сейчас я будут добиваться пересмотра дела, намерена обратиться к своему участковому», — рассказала Ксения.

Сейчас амурчанка ищет возможных очевидцев ДТП, которые могли бы подтвердить её правоту. Если у автолюбителей, находившихся на перекрёстке, сохранились видеозаписи с регистраторов, можно сообщить об этом по телефону 8 (914) 600-53-09.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru