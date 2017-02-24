В Благовещенске водитель едва не сбил девушку, а затем ударил её

В столице Приамурья студентка пытается добиться наказания для мужчины, который ударил её на пешеходном переходе. Девушка переходила «зебру» на разрешённый сигнал светофора, когда её едва не сбил дорогой автомобиль. Водитель, не стесняясь в выражениях, начал кричать и даже толкнул амурчанку. Студентка обратилась в полицию с заявлением, но ей отказали в возбуждении уголовного дела. Почти месяц она пытается добиться справедливости и наказать обидчика.

«ДТП произошло 31 января примерно в 13:20. Я с подругами переходила дорогу на перекрёстке Горького-Политехническая. До тротуара мне остаётся примерно полтора шага и загорается «красный». Ускоряю шаг, и тут ко мне на большой скорости подъезжает белый Land Cruiser, — рассказала пострадавшая Ксения корреспонденту ИА «Порт Амур». — Я даже опёрлась руками на капот, настолько близко он был около меня. Водитель вышел из машины и начал материться, что я иду на красный свет. Я пыталась объяснить, что практически весь путь на «зелёный» прошла. А он кулаком в грудную клетку ударил. Я упала на асфальт, ударилась головой. Тут подлетели мои подруги, закрыли меня от него. А мужчина сел в машину и уехал».

Студентке без труда удалось найти свидетелей происшествия.

«Я сразу же остановилась, решила помочь девушке — это вопиющая ситуация, когда здоровый мужик так по-хамски себя ведёт. Недалеко от места ДТП стоял экипаж ГИБДД. Они взяли показания Ксении и наши показания и направили девушку на медицинское освидетельствование», — рассказала автовладелица Любовь.

Врачи подтвердили: у пострадавшей ссадина на голове и ушиб грудной клетки. Однако на днях Ксении пришло постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по основаниям пункта 2 части 1 статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса России: «Отсутствие в деянии состава преступления». Также в документе указано, что за медицинской помощью девушка не обращалась.

Судя по тексту постановления (документ есть в распоряжении редакции), участковый опросил вторую сторону инцидента. Мужчина пояснил, что неизвестная ему гражданка переходила перекресток по диагонали и не обращала внимания на уже загоревшийся красный сигнал светофора. Он начал подавать звуковые сигналы, на что девушка отреагировала неадекватно: по словам автолюбителя, студентка развернулась и ударила по капоту его иномарки рукой. Мужчина вышел осмотреть свой автомобиль и, оттолкнув девушку, продолжил движение. В действиях водителя сотрудники правоохранительных органов не усмотрели признаки преступления по статье 116 Уголовного кодекса «Побои».

«У меня есть пять свидетелей, который подтвердили, что звуковых сигналов он не подавал. Плохо, что в машинах не было видеорегистратора. Кроме того, в полиции мне подтвердили, что медицинское освидетельствование я проходила. Почему его не учли при разбирательстве, мне непонятно. Сейчас я будут добиваться пересмотра дела, намерена обратиться к своему участковому», — рассказала Ксения.

Сейчас амурчанка ищет возможных очевидцев ДТП, которые могли бы подтвердить её правоту. Если у автолюбителей, находившихся на перекрёстке, сохранились видеозаписи с регистраторов, можно сообщить об этом по телефону 8 (914) 600-53-09.