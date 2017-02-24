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В амурском Белогорске хотят сотрудничать с городом-тёзкой из Крыма

В амурском Белогорске хотят сотрудничать с городом-тёзкой из Крыма
Главы населённых пунктов обсуждают этот вопрос по телефону
только что
Общество | Амурская область
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Фото: ИА "Порт Амур"

Два Белогорска — в Амурской области и в Республике Крым — вновь договариваются о совместной работе. Глава дальневосточного города Станислав Мелюков в телефонном разговоре обсудил этот вопрос со своим западным коллегой и тёзкой Станиславом Крыжановским.

Как сообщает пресс-служба администрации Белогорска, чуть больше двух лет назад стороны уже рассматривали возможность сотрудничества по вопросам культуры и экономики. Однако у предыдущего руководства муниципалитета в Крыму предложение приамурского города не дождалось положительного отклика. Теперь Мелюков предпринял вторую попытку наладить межрегиональную связь.

«Белогорск уже рассматривал возможность установления дружественных и, возможно, побратимских связей между нашими городами, — озвучил Станислав Мелюков. — В марте 2014 года в крымский город направлялось предложение о налаживании экономического и культурного сотрудничества. Однако тогда, в предыдущей администрации крымского муниципалитета, отклика оно не нашло. Со сменой руководства появилось новое понимание перспектив сотрудничества. Об этом и поговорили со Станиславом Ивановичем. Благодарен ему за телефонный звонок. В ближайшей перспективе определим конкретные мероприятия двустороннего сотрудничества. Возможно, делегация крымского Белогорска приедет на День города амурского Белогорска 12 июня. Сейчас вопрос будем прорабатывать».

Крымский Белогорск расположен в 42 километрах к востоку от Симферополя — административного центра республики. Численность его населения составляет 16,5 тысячи человек.

 
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