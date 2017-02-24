На железнодорожном вокзале Благовещенска ловили условных террористов

Около сотни силовиков приняли участие в тренировке на железнодорожном вокзале Благовещенска. Там прошли учения по поимке и обезвреживанию террористов. По сведениям пресс-службы управления Федеральной службы безопасности России по Амурской области, занятия провели не только для представителей этого ведомства — вместе с ними за «преступниками» гонялись железнодорожники, полицейские и представители Росгвардии.





«Цель тренировки — отработка взаимодействия функциональных групп, входящих в группировку сил и средств оперативного штаба, в ходе проведения контртеррористической операции. Наращивание оперативной обстановки осуществлялось в реальном масштабе времени», — рассказал руководитель аппарата оперативного штаба в Амурской области Александр Назаркин.





В ходе практических занятий силовики вели переговоры с условными террористами, освобождали заложников и обезвреживали взрывные устройства, а также отрабатывали задержание нарушителей закона.