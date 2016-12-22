Белогорск отказался от нового имущества и намерен продать старое

Сегодня в Белогорске местные парламентарии на очередном заседании городского совета решали имущественные вопросы. Региональные власти попросили муниципалитет взять на свой баланс основательно изношенные сети и трансформаторную подстанцию. Водопровод, теплотрасса, линия электропередачи подключены к пятиэтажному дому № 31 по улице Красноармейской. Сейчас за это недвижимое имущество отвечает областное учреждение «Белогорский комплексный центр социального обслуживания населения». Однако региональное Минимущество опять попыталось передать вдруг ставшие ненужные им коммуникации на власти Белогорска.

«По данному вопросу ведётся переписка с министерством имущественных отношений области, — рассказал председатель комитета имущественных отношений администрации Белогорска Дмитрий Саржевский. — Администрация уже направляла отказ принимать указанный имущественный комплекс в муниципальную собственность. Однако в связи с тем, что отказ исполнительного органа власти министерство не удовлетворил, поступило повторное письмо с тем, чтобы вернуться к рассмотрению данного вопроса и представить решение по нему ещё и представительного органа власти. Аналогичная ситуация и по следующему вопросу, предложенному на рассмотрение. Минимущество предлагает к безвозмездной передаче из областной собственности в муниципальную трансформаторную подстанцию с земельным участком. Объект — в неудовлетворительном техническом состоянии, находится в оперативном управлении государственного профессионального образовательного автономного учреждения Амурской области «Амурский колледж сервиса и торговли». Стоит отметить, что этот вопрос уже выносился на заседание горсовета в ноябре текущего года. Тогда депутаты проголосовали за то, чтобы не принимать в собственность города трансформаторную подстанцию. Однако в администрацию Белогорска вновь поступило обращение от Минимущества о повторном рассмотрении вопроса представительным органом власти».

Депутаты горсовета Белогорска брать на баланс муниципалитета областную недвижимость в таком состоянии отказались. Более того, в следующем году второй по численности населения город Приамурья продолжит избавляться от лишней собственности. На сегодняшнем заседании белогорские парламентарии утвердили программу приватизации на 2017 год. Продать планируется 16 объектов. В списке — нежилые помещения, гаражи, спецобъект, котельные, столовая, кафе, общежитие, административно-хозяйственный корпус.

«Программа приватизации традиционно принимается в декабре и исполняется в течение следующего года, — добавил Дмитрий Саржевский. — В перечень вошли также объекты программы приватизации 2016 года, которые по различным причинам не проданы, а также иные объекты — как вновь поступившие в муниципальную собственность, так и те, которые высвобождаются в связи с реорганизацией».

Большинство народных избранников проголосовали «за» утверждение программы приватизации муниципального имущества Белогорска на 2017 год. Также они внесли изменения в положение «О порядке сдачи в аренду муниципального недвижимого имущества Белогорска». Арендаторам муниципального имущества с января следующего года придётся платить примерно на 5 % выше за каждый съёмный метр площади. Именно настолько вырос индекс потребительских цен. В пресс-службе главы Белогорска отметили, что аренда не дорожала с 2014 года. Однако из-за сложного финансового положения муниципального бюджета ставку пришлось поднять со 155,4 рубля до 163,3 рубля за квадратный метр. Как ожидается, сборы арендной платы в казну города с 2017 года вырастут примерно на 2 миллиона рублей в год. Вместо 33,2 миллиона предприятия торговли должны будут перечислить в бюджет почти 35 миллионов рублей.