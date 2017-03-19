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На всероссийском конкурсе школа из Благовещенска выиграла грант

На всероссийском конкурсе школа из Благовещенска выиграла грант
Образовательное учреждение стало единственным конкурсантом от Дальнего Востока
7 минут назад
Общество | Амурская область
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Фото: admblag.ru

Благовещенская школа №16 успешно представила Дальний Восток на всероссийском конкурсе инновационных проектов и в итоге получила грант для развития пришкольного центра технического творчества. Теперь на выигранные три миллиона рублей в школе создадут три новые лаборатории: ученики смогут заняться робототехникой, астрономией и экспериментальной физикой уже в этом году.

Как сообщает городская пресс-служба, конкурс на федеральные гранты проводился в рамках реализации федеральной целевой программы развития образования на 2016 – 2020 годы. Цель субсидий - обновление содержания и технологий дополнительного образования и воспитания детей. Их распределяет Министерство образования и науки Российской Федерации.

Школа №16 города Благовещенска презентовала на конкурсе успехи своих учеников в авто- авиа-, ракетомоделировании, а также в судомодельном спорте, который в школе преподают уже больше 30 лет.

«У нас идея - разработать полный инженерный цикл, где ученики от идеи создания проходят всю цепочку, и получают готовый продукт. После чего эту модель можно будет показывать, и она даст им фундаментальные знания», - рассказала  директор школы № 16 Галина Коваль.

В ближайшее время педагоги закупят для лабораторий необходимое оборудование. Посещать занятия в новых лабораториях смогут не только ученики шестнадцатой школы, но  и увлечённые ребята из других школ. 

 
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