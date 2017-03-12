В Амурской области двое мужчин угнали машину у таксиста

Злоумышленники избили водителя, но тот выпрыгнул из автомобиля и сбежал

Стражи правопорядка в Свободненском районе Амурской области раскрыли угон иномарки. Они задержали двоих подозреваемых, которые избили таксиста, воспользовавшись его услугами, и отобрали машину.

О происшествии правоохранителям стало известно от потерпевшего. Мужчина, который подрабатывал в фирме такси, получил заказ. Когда он подъехал по указанному диспетчером адресу, в автомобиль сели двое молодых людей. Они попросили отвезти их на набережную реки Зея. Разговор и поведение пассажиров вызвали подозрение у водителя. Таксист остановил машину и попросил их выйти.

Злоумышленники избили шофёра и насильно усадили его на заднее сиденье иномарки. Один из фигурантов сел за руль, и молодые люди поехали в сторону Зеи. Пострадавшему удалось открыть дверь и выпрыгнуть из авто на ходу. Он сразу же сообщил о случившемся в полицию.

Вместе с оперативниками на патрульном автомобиле заявитель проехал по направлению движения угнанного транспортного средства. Машину обнаружили возле одного из магазинов города Свободного.

Стражи правопорядка в тот же день установили личности и местонахождение подозреваемых. Фигурантов 1994 и 1998 годов рождения доставили в отдел полиции. Оба ранее были судимы. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Амурской области, преступники сознались в содеянном.

По факту угона транспортного средства возбуждено уголовное дело. Одного из подозреваемых арестовали, второго отпустили под подписку о невыезде.