В Благовещенске художник-самоучка рисует картины на "заборе"

Житель столицы Приамурья увлёкся живописью в необычном формате. Его картины похожи на рисунки, выполненные на заборе: каждая работа составлена из нескольких досок. Но, в отличие от уличных художеств, любоваться пейзажами Виктора Тупикова можно и в обычной квартире.

«Идею я подсмотрел в Интернете. Там на доски приклеивали плёнку с рисунком, а я решил посмотреть, что получится, если нарисовать картину, а не распечатать. Так полгода назад я нарисовал первую картину и повесил её в своём офисе. Её увидели знакомые и захотели купить», — рассказал корреспонденту ИА «Порт Амур» Виктор Тупиков.





Процесс изготовления «заборной» живописи трудоёмкий — сначала нужно найти правильные доски, хорошо просушить их и обстругать. После этого художник искусственно их состаривает, и только потом на деревянной поверхности появляются рисунки, выполненные акриловыми красками.





«Сюжеты для работ я выбираю в Интернете. Это либо какое-то красивое пейзажное фото, либо картина другого художника, которую я дорабатываю на свой лад. Пока среди благовещенских красот не подобрал для себя подходящий сюжет, — признался автор картин на заборе. — Рисовать мне приятнее всего акриловыми красками. Хотя многие считают их сложными в работе из-за того, что они быстро сохнут и ими сложно добиться эффекта размытости, я нашёл свой метод. Вроде неплохо получается».





Взрослый мужчина при солидной должности начал увлекаться живописью недавно. Специального образования у него нет — только кружок ИЗО по графике, который он посещал в школе. К творчеству Виктора Тупикова привело хобби. Сначала это была резьба по дереву, потом роспись камешков и спилов деревьев, теперь дело дошло и до досок.





«Я пока написал не так много работ, но некоторые из них уже купили. Плату за картины я беру небольшую, только чтобы покрыть расходы, и ещё немного остаётся на корм собакам и кошкам, которые живут на улице возле моей работы», — рассказал художник.