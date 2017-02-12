Жители Амурской области обнаружили рыб в замёрзшей озёрной воде

Участники «Лыжни России» обнаружили на втором Владимировском озере рыб, застывших во льду. Спортсмены заметили тушки на отрезке трассы, который расчистили от снега. Двух крупных рыбин хорошо видно под толщей замёрзшей воды — можно разглядеть даже их чешую.

Жители Благовещенска сфотографировали необычную находку, а затем обратились за консультацией к специалистам Амурского охотничьего управления. Участников «Лыжни» интересовало, спит ли рыба и переживёт ли она зиму. Однако эксперты считают, что горожане нашли вмёрзшие в лёд трупики. Об этом сообщает ИА «Порт Амур».

«Возможно, это караси, но больше похоже на сазанов. Интересно, что сразу две рыбы находятся рядом. Этому может быть несколько объяснений — рыбаки задели моторами лодок, повредили их и рыбы всплыли. Или же в сетке запутались, не смогли выбраться, так и замёрзли. Может быть, им воздуха не хватило, такое тоже бывает. Или волна проходила, побила их. В любом случае, рыба уже мёртвая, использовать такую в пищу нельзя. Кстати, для сазанов особи небольшие. Судя по размерам, двухлетки», — рассказал заместитель начальника Амурского охотуправления Иван Болотский.

По словам специалиста, зимовать во льду в Приамурье может только один вид рыбы — ротаны. Они собираются в табун, впадают в анабиоз и выделяют слизь. Вещество обволакивает их и сохраняет до самой весны.