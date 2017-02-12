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Благовещенцы "отметили" Праздник фонарей с жителями Хэйхэ

Благовещенцы "отметили" Праздник фонарей с жителями Хэйхэ
Горожане стали свидетелями часового фейерверка на другой стороне Амура
6 минут назад
Общество | Амурская область
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Фото: portamur.ru; видео: YouTube

Жители Благовещенска накануне вечером наблюдали пиротехническое шоу на набережной пограничного китайского города Хэйхэ. В Поднебесной вчера, 11 февраля, отмечали одну из национальных дат — Юаньсяоцзе, или Праздник фонарей.


 

На китайском берегу Амура запустили фейерверки — праздничный салют продолжался около часа. Кроме этого, жители Хэйхэ запускали в небо сотни бумажных фонариков. Благовещенцы любовались вспышками разноцветных огней с набережной. По словам очевидцев, фейерверк можно было заметить и из других районов города.


 

Как сообщает ИА «Амурская служба новостей», жители областного центра планировали поддержать китайский праздник, запустив бумажные фонарики с центральной набережной Благовещенска. С такой инициативой выступили сотрудники местного Института Конфуция. Однако акция не получила одобрения властей: на территории города, в соответствии с постановлением федерального правительства, запрещено пускать неуправляемые изделия из горючих материалов.

 
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