Благовещенцы "отметили" Праздник фонарей с жителями Хэйхэ

Жители Благовещенска накануне вечером наблюдали пиротехническое шоу на набережной пограничного китайского города Хэйхэ. В Поднебесной вчера, 11 февраля, отмечали одну из национальных дат — Юаньсяоцзе, или Праздник фонарей.





На китайском берегу Амура запустили фейерверки — праздничный салют продолжался около часа. Кроме этого, жители Хэйхэ запускали в небо сотни бумажных фонариков. Благовещенцы любовались вспышками разноцветных огней с набережной. По словам очевидцев, фейерверк можно было заметить и из других районов города.





Как сообщает ИА «Амурская служба новостей», жители областного центра планировали поддержать китайский праздник, запустив бумажные фонарики с центральной набережной Благовещенска. С такой инициативой выступили сотрудники местного Института Конфуция. Однако акция не получила одобрения властей: на территории города, в соответствии с постановлением федерального правительства, запрещено пускать неуправляемые изделия из горючих материалов.