Глава района в Амурской области рассказал, зачем взял гектар

По его словам, есть заявки из Анапы, Петербурга, Подмосковья, а местные "сидят и чего-то ждут"

Глава Мазановского района Михаил Пивень стал обладателем дальневосточного гектара. В пятницу он получил договор на безвозмездное пользование участком земли. Фотографией документа Михаил Петрович похвастал в социальных сетях, сообщает ИА «Порт Амур».

«Я взял ровно один гектар в нашем Мазановском районе, на слиянии рек Селемджа и Зея. Пока указал, что земля для охоты и рыбалки. Ловить рыбу я очень люблю, а вот охоту не очень. Дальше буду думать в туристическом направлении. Места у нас очень красивые, нужно их беречь», — поделился планами глава муниципалитета.



Он также подчеркнул, что захотел показать пример своим землякам.

«На гектар в нашем районе уже подана 31 заявка. 11 претендентов — неместные. Берут землю люди из Анапы, Санкт-Петербурга, Московской и Новосибирской областей, Алтайского края. А наши люди сидят и чего-то ждут. Есть несколько человек, которые оформили землю под пасеки. А остальные так и просидят, а потом будут жаловаться, что хотели гектар получить, а им не досталось», — посетовал Михаил Пивень.

С момента вступления в силу закона о дальневосточном гектаре сотрудники министерства имущественных отношений Амурской области приняли больше 1,5 тысяч заявок.