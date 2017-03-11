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В Благовещенске разгорается скандал из-за бродячих собак

В Благовещенске разгорается скандал из-за бродячих собак
Полицейский посоветовал укушенной девушке "ходить по улице с колбасой"
19 минут назад
Общество | Амурская область
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Фото: pixabay.com

Одна из семей Благовещенска обратилась в травмпункт, полицию и мэрию после того как бродячий пёс укусил их 16-летнюю дочь. По словам возмущённых родителей, стаю собак прикормила их соседка, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на portamur.ru.

Семья благовещенцев ищет управу на женщину, из-за доброты которой пострадала их дочь. На этой неделе её укусил пёс — один из прикормленных жительницей многоэтажки в районе улиц Рабочая и 50-летия Октября.

Родители пострадавшей обратились к участковому и в городской травмпункт. При этом вместо реальной помощи услышали от стража порядка лишь «оригинальный» совет.

Мать несовершеннолетней, Екатерина, рассказала: «Собаки собираются стаями. Дочка моя постоянно ходит на автобусную остановку, и вот одна из собак её все-таки укусила. Мы поехали к участковому, хотели написать заявление, чтобы он как-то повлиял на эту женщину. Но, как нам ответили, сделать это сложно, и посоветовали, чтобы дочка «ходила до остановки с колбасой».

По словам Екатерины, в травмпункте рану осмотрели и обработали. Однако укол от бешенства ставить не стали.

«После прививки у организма появляются иммунные реакции. Всё это доводится до сведения родителей. Они принимают решение, ставить ребёнку укол от бешенства или нет. В любом случае, у нас вакцина есть в полном объёме, — рассказал заведующий отделением неотложной травматологии и ортопедии Благовещенской городской клинической больницы Алексей Витер. — В целом, в Благовещенске уже на протяжении многих лет не было выявлено ни одного случая заражения бешенством от животных».

Тем временем, возмущённые родители подали заявку в управление ЖКХ администрации Благовещенска на отлов бродячей собаки.

 
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