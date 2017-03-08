В роддомах Благовещенска вручают первые подарки малышам

В Благовещенске роженицы принимают подарки от губернатора. Накануне, 7 марта, областной центр присоединился к акции «С заботой о будущем» — в 2016 году её инициировали в Тынде. Сотрудники ЗАГС и члены правительства Приамурья поздравили тех мам, которые в преддверии Международного женского дня отправились с новорождёнными на выписку, а также горожанок, которые произвели на свет малышей в ночь на 7 марта.

«Акция «С заботой о будущем» стартовала в прошлом году в Тынде. Мы продолжаем её сегодня в перинатальном центре области и в роддоме Благовещенска. Безусловно, акцию мы приурочили к Международному женскому дню. Потому что, как бы ни была важна роль мужчины при рождении ребёнка, основное ложится на плечи женщины. Это она проходит через родовые муки, именно у неё душа в полёте, потому что она дала жизнь маленькому человечку», — считает начальник амурского управления ЗАГС Наталья Томилова.

Социальный проект поддержки материнства и детства в столице БАМа действует с 1 июня 2016 года. Его инициатором стал губернатор Амурской области Александр Козлов, поддержала идею группа компаний «Бамстроймеханизация». Как сообщает ИА «Порт Амур», каждой маме, родившей ребёнка в роддоме Тынды, вручают подарочный набор, в который входят предметы первой необходимости: распашонка, различные боди, ползунки, комбинезон, шапочка, рукавички, слюнявчик, пелёнка, плед, махровое полотенце, градусник для воды, прорезыватель для зубов, погремушка, круг для купания, диск с музыкой.

В Амурском областном перинатальном центре «набор новорождённого» получили семь мам, которые уже вчера вернулись домой, а также 11 женщин, чья беременность только разрешилась. В городском роддоме поздравят 29 мам.

«У меня родился второй мальчик. Условия нормальные и в палате, и в реанимации. Я, конечно, волновалась. Ты вынашиваешь ребёнка все девять месяцев, а потом не знаешь, каким он будет, этот кроха. Но всё прошло хорошо, настраивали себя на позитивные эмоции, что лялечка родится здоровенькая», — поделилась благовещенка Екатерина Бухановская.

Пятисотым малышом, получившим подарок, стал Тимур Зинатов, родившийся в Тынде.

«Для меня это стало полной неожиданностью. Очень приятно было получить такой красивый подарок прямо в роддоме, — сказала его мама Анастасия. — Этой мой первый ребёнок, но такое внимание со стороны губернатора, спонсоров, заставит уже скоро, наверное, задуматься о втором малыше».