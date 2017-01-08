Амурскую область чистят от снега и мусора

Власти Амурской области отчитались о работе специалистов, отвечавших за бесперебойную подачу тепла в дома жителей региона и порядок на улицах во время долгих выходных. С 1 по 8 января уборкой занимались сотрудники 129 организаций и 190 единиц спецтехники.

По данным пресс-службы областного правительства, специалисты вывезли 6 тысяч тонн снега и 3,5 тысячи тонн мусора. Таким образом, они облагородили территорию более чем 20 тысяч домов.





Министр жилищно-коммунального хозяйства региона Сергей Гордеев отметил, что котельные работали в штатном режиме: «Незначительные технологические нарушения, которые возникали, устранялись оперативно, на подаче тепла в дома амурчан это не сказалось».

В свою очередь заместитель председателя областного правительства Алексей Венглинский сказал: «Новогодние праздники прошли благополучно. Ничего экстраординарного не произошло».

Ранее на этой неделе РИА «Восток-Медиа» сообщало о падении башенного крана на строящийся дом в Благовещенске и ограблении ювелирного магазина в Зее.