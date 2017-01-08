Диетолог: не нужно на праздники готовить еду тазами

Диетолог Алина Божко дала рекомендации жителям Амурской области и другим дальневосточникам, желающим «прийти в себя» после череды праздничных перееданий. Со специалистом пообщался корреспондент ИА «Порт Амур».

Прежде всего, ни в коем случае нельзя сразу после долгих выходных и «праздника живота» голодать, садиться на жёсткие диеты. Это может обернуться неприятными последствиями: от головной боли и расстройства пищеварения до «срыва» поджелудочной железы и больничной койки.



«Если переедание было только один день, тогда рекомендую в течение одних суток полностью освободить свой рацион от тяжёлой пищи и временно перейти на кефир (ряженку, варенец). Его необходимо пить по одной кружке восемь раз в день. Мужчинам можно съесть немного отварной куриной грудки, бульона, — рекомендует Алина Божко. — Если «праздник живота» длился не один день, тогда количество еды стоит снижать постепенно, необходимо включить в своё меню больше овощей и фруктов. Пищу лучше не жарить, а запекать. И, конечно же, нужно больше двигаться. Зима — прекрасное время для активного отдыха: катание на горках, коньках, лыжах — всё это сейчас доступно».



Что касается специальных препаратов для похудения и БАДов, то их диетолог категорически не советует: «Так мы не снизим количество потребляемой пищи, поскольку будем надеяться на эти препараты. Правильным будет постепенное снижение калорийности пищи до вашей физиологической нормы за вычетом от неё примерно 500 калорий. Постарайтесь заменить жиры и углеводы».

Чтобы нормализовать метаболизм, необходимо выпивать большое количество жидкости. Лучше всего пить обычную воду, морс или слабый куриный бульон, минералку. В целом за сутки нужно потреблять около 2-3 литров жидкости. А вот количество кофе, крепкого чая и сока лучше снизить или вовсе на время исключить.



«На будущее. Не нужно на праздники готовить еду тазами. На одного человека достаточно будет 200 граммов еды. Небольшое количество пищи необходимо подавать на больших блюдах с множеством украшений из овощей, фруктов и зелени. Также, чтобы меньше хотелось есть, не нужно увлекаться алкоголем. В праздничную программу следует включить больше подвижных игр и танцев», — добавила собеседница.











