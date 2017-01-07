Лучший рождественский пряник выбрали в Благовещенске

В Благовещенске подвели итоги конкурса «Рождественское чудо». Рождественские пряники представили 24 команды, в том числе представители 13 детских садов города и коллектив хореографического ансамбля «Ровесники». Победу одержала одна из самых опытных пекарей Елена Данилова.

«Я пеку пряники на продажу, опыт в этом ремесле уже три года. Поэтому и решила поучаствовать в конкурсе, показать своё мастерство. Наверное, жюри заметило, что рука у меня набита, есть опыт. Испечь имбирный пряник просто, справится с этим любая хозяйка, а вот украсить его глазурью гораздо сложнее — это кропотливо и долго. Поэтому нужно «подружиться» с глазурью — и полдела сделано», — посоветовала Елена Данилова.

Как сообщает ИА «Порт Амур», призёрам вручили чайники и мультиварки, а победителю — микроволновую печь. Жюри не только распределило места, но и отдельно отметило самого юного пекаря.

«Мама меня накануне ошарашила: «Будешь печь!». И я в десять вечера как начала, так и до трёх ночи пекла пряничный домик. Он раза три падал, не хотел держаться. А потом глазурь застыла, и всё получилось нормально. А вообще, когда печёшь пряники имбирные, такой запах невероятный стоит — сразу съесть их хочется», — рассказала Алина Добросельская.

Некоторые работы украсили не только глазурью, но и гирляндами. На свои пряники сотрудницы детского сада № 28 Ольга Адаменко и Валентина Торбяк потратили пять килограммов теста, три килограмма сахарной пудры и три бессонные ночи.

«Наша композиция называется «Рождественское чудо». Нам очень хотелось сделать сказку, поэтому мы не только испекли пряничные домики, но и развесили гирлянды. Мы прочитали много интересного про имбирные пряники. В старину их называли козули. Дарили пряники на праздники, они оберегали и охраняли семью от напастей», — поделились участницы конкурса.