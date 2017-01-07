Башенный кран рухнул на дом в Благовещенске

Сегодня суббота, 07 января 2017 года, 14:13
Главным тренером "СКА-Хабаровска" стал Андрей Гордеев
Главным тренером "СКА-Хабаровска" стал Андрей Гордеев
Владивостокский "Адмирал" омрачил Новый год "Медвешчаку"
Владивостокский "Адмирал" омрачил Новый год "Медвешчаку"
Корабль Тихоокеанского флота осмотрел скандальный президент Филиппин
Корабль Тихоокеанского флота осмотрел скандальный президент Филиппин
Хабаровчане встретили Рождество в Спасо-Преображенском соборе
Хабаровчане встретили Рождество в Спасо-Преображенском соборе
"СКА-Нефтяник" оставил в воротах иркутян "чёртову дюжину" мячей
"СКА-Нефтяник" оставил в воротах иркутян "чёртову дюжину" мячей
Регионы:


Популярное
вчера, 17:50
В Приморье стартовала госпрограмма переселения леопардов
вчера, 16:20
Воспитанники школ искусств из Артёма побывали на Кремлёвской ёлке
вчера, 15:40
В первый рабочий день года доноры Приморья сдали 35 литров крови
вчера, 16:53
"СКА-Нефтяник" победой завершил первый этап ЧР по хоккею с мячом
вчера, 14:40
Михаил Юрьев: "СКА-Нефтяник" хотел показать содержательный хоккей
сегодня, 03:00
Хабаровчане встретили Рождество в Спасо-Преображенском соборе
вчера, 20:39
"СКА-Нефтяник" оставил в воротах иркутян "чёртову дюжину" мячей
сегодня, 10:10
Губернатор Хабаровского края поздравил жителей региона с Рождеством
сегодня, 09:40
Михаил Юрьев: доволен ребятами в матче с "Байкал-Энергией"
сегодня, 11:00
Корабль Тихоокеанского флота осмотрел скандальный президент Филиппин

Обсуждаемое
вчера, 17:50
1

В Приморье стартовала госпрограмма переселения леопардов
сегодня, 11:00
1

Корабль Тихоокеанского флота осмотрел скандальный президент Филиппин
вчера, 14:40
Михаил Юрьев: "СКА-Нефтяник" хотел показать содержательный хоккей
вчера, 15:40
В первый рабочий день года доноры Приморья сдали 35 литров крови
вчера, 16:20
Воспитанники школ искусств из Артёма побывали на Кремлёвской ёлке
вчера, 16:53
"СКА-Нефтяник" победой завершил первый этап ЧР по хоккею с мячом
вчера, 20:39
"СКА-Нефтяник" оставил в воротах иркутян "чёртову дюжину" мячей
сегодня, 03:00
Хабаровчане встретили Рождество в Спасо-Преображенском соборе
сегодня, 09:40
Михаил Юрьев: доволен ребятами в матче с "Байкал-Энергией"
сегодня, 10:10
Губернатор Хабаровского края поздравил жителей региона с Рождеством
Народный топ новостей

Гость
Валерий Калюжный: бизнес должен быть социально ответственным 20.12.2016
Валерий Калюжный: бизнес должен быть социально ответственным
Сергей Луговской: открытость общества — важнейшее в работе депутатов 20.12.2016
Сергей Луговской: открытость общества — важнейшее в работе депутатов


Актуально
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока 28.12.2016
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах 16.12.2016
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах
Больше 3 тысяч километров оптоволокна проложили в этом году в ДФО 14.12.2016
Больше 3 тысяч километров оптоволокна проложили в этом году в ДФО

Опрос

Какое событие можно назвать главным в Приморье в уходящем году?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 336



Система Orphus

Башенный кран рухнул на дом в Благовещенске

Башенный кран рухнул на дом в Благовещенске
От удара разрушилась кровля коттеджа, оказался повреждён высоковольтный кабель
полчаса назад
Происшествия | Амурская область
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: ИА "Порт Амур"

В Благовещенске на улице Новой — между Горького и Красноармейской — на крышу строящегося двухэтажного коттеджа рухнул башенный подъёмный кран. Упавшая конструкция перегородила проезжую часть, на время парализовав автомобильное движение.

Как сообщили ИА «Порт Амур», ссылаясь на пресс-службу Главного управления МЧС по Амурской области, кровля новостройки серьёзно повреждена, возможно, пострадали и несущие конструкции, выведен из строя высоковольтный кабель, дом остался без света.

На месте происшествия сейчас работали представители экстренных служб и сотрудники полиции. Правоохранительные органы начали проверку, в ходе которой они должны выяснить, почему упал подъёмный кран, кто отвечал за эксплуатацию этой техники, а также установить размер ущерба.

Во время происшествия пострадал крановщик. У мужчины диагностировали открытый перелом большого пальца и ушибы кистей. До травмпункта он добрался самостоятельно. Владельцы крана от помощи спасателей отказались, заявив, что справятся со всем своими силами.

Подобный случай в Амурской области произошёл в 2014 году. Как писало РИА «Восток-Медиа», тогда стрела 100-тонного крана упала в Белогорске на строительной площадке физкультурно-оздоровительного комплекса имени героя России Сергея Солнечникова. Конструкция повредила несколько линий электропередачи, металлический забор городского парка и леерное ограждение.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru