Башенный кран рухнул на дом в Благовещенске

В Благовещенске на улице Новой — между Горького и Красноармейской — на крышу строящегося двухэтажного коттеджа рухнул башенный подъёмный кран. Упавшая конструкция перегородила проезжую часть, на время парализовав автомобильное движение.

Как сообщили ИА «Порт Амур», ссылаясь на пресс-службу Главного управления МЧС по Амурской области, кровля новостройки серьёзно повреждена, возможно, пострадали и несущие конструкции, выведен из строя высоковольтный кабель, дом остался без света.

На месте происшествия сейчас работали представители экстренных служб и сотрудники полиции. Правоохранительные органы начали проверку, в ходе которой они должны выяснить, почему упал подъёмный кран, кто отвечал за эксплуатацию этой техники, а также установить размер ущерба.

Во время происшествия пострадал крановщик. У мужчины диагностировали открытый перелом большого пальца и ушибы кистей. До травмпункта он добрался самостоятельно. Владельцы крана от помощи спасателей отказались, заявив, что справятся со всем своими силами.

Подобный случай в Амурской области произошёл в 2014 году. Как писало РИА «Восток-Медиа», тогда стрела 100-тонного крана упала в Белогорске на строительной площадке физкультурно-оздоровительного комплекса имени героя России Сергея Солнечникова. Конструкция повредила несколько линий электропередачи, металлический забор городского парка и леерное ограждение.