Охотоведы Приамурья просят семена у местных аграриев

Они хотят выращивать овёс и сою на корм кабанам и косуле

В Амурской области сотрудники Дирекции по охране и использованию животного мира ищут для подкормочных полей семена сои и овса. Эти культуры пользуются популярностью у кабанов и косули, которым охотоведы заготавливают еду на зиму.

Как отмечают специалисты, на территориях резерватов Приамурья год назад посеяли приблизительно 145 гектаров подкормочных полей. Это помогло животным перенести нехватку пищи минувшей зимой. В этом году Дирекция продолжит работу в этом направлении, и уже в апреле — мае начнутся новые посевы полей.

У охотоведов не хватает своих собственных запасов семян, поэтому они обращаются к руководителям сельскохозяйственных предприятий с просьбой оказать помощь. Всех, кому небезразлична судьба животных, просят обращаться в Дирекцию по ООПТ по телефону 8(4162) 201-419 или по электронной почте: ooptamur@mail.ru. Об этом сообщает ИА «Порт Амур».