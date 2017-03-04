Прокуратура и МВД подключились к аварии с поездом в Амурской области

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура расследует факт столкновения грузового поезда с автомобилем недалеко от станции Арга Серышевского района. Как уже писало РИА «Восток-Медиа», в результате происшествия погибли трое пассажиров ЗИЛ-131. На железнодорожной линии произошёл сход 10 вагонов, движение на участке приостановлено. Пассажирские поезда, маршрут которых пролегает через эту линию, задерживаются. По данным Минтранса Амурской области, часть людей, которые ехали из Нерюнгри в Хабаровск, перевезли автобусами до ближайших крупных железнодорожных станций.



«По данному факту свободненским транспортным прокурором Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры начата с выездом на место проверка соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, о безопасности на железнодорожных переездах», — говорится в сообщении Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



На месте происшествия продолжается ликвидация последствий столкновения. К злополучному железнодорожному переезду уже прибыл аварийно-восстановительный поезд со станции Белогорск. В Серышевский район направили также аварийно-восстановительные составы из Шимановска и Магдагачей.

По данным ГУ МЧС России по Амурской области, в ликвидации последствий аварии задействованы 102 человека и 22 единицы техники. По предварительным данным, участок будет восстановлен уже сегодня, 4 марта, к вечеру. По факту дорожно-транспортного происшествия возбудили уголовное дело. Расследованием занимается следственная часть следственного управления УМВД России по Амурской области.