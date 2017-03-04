Москвич учит благовещенских аниматоров дарить счастье пациентам

В столицу Амурской области прилетел гость из Москвы — профессиональный больничный клоун Александр Кудрявцев. Движение аниматоров, которые приходят в гости к пациентам городских больниц, стремительно развивается. Артисты в течение трёх дней перенимают опыт у именитого коллеги и учатся дарить малышам счастье.





Александр Кудрявцев стал клоуном после окончания театрального училища имени Щепкина. После обучения и работы с первым больничным аниматором в России — Константином Седовым — он открыл организацию «Скорая клоунская помощь». Делиться улыбками с теми, кому их в больничных стенах не хватает, стало профессией москвича.







«Дари людям счастье!» — своеобразная мантра, которую Кудрявцев повторяет во время одного из обучающих занятий с коллегами. По мнению клоуна, если внутри человека есть радость, он обязательно поделится ею с окружающими. Возможно, эта отдача будет неосознанной.





«Мне очень нравится фраза «Несчастье — это болезнь, а счастье — здоровое состояние». Я очень люблю свою профессию за то, что она обязывает быть счастливым», — рассказал корреспонденту «Амурской службы новостей» Александр Кудрявцев.



К пациентам «носатые» ходят парами, но стараются проявлять свою индивидуальность — не только в ярких нарядах, но и в импровизациях. Клоунам всегда приходится фантазировать, искать добрые слова и креативить над причинами, которые заставили бы пациента хотя бы еле заметно, но улыбнуться.





«Занимаясь клоунадой, я многое переосмыслил. Какие-то вещи для меня стали важнее. Например, контакт с людьми. Теперь я понимаю, что агрессии нужно сторониться либо отвечать на негатив с улыбкой на лице. Понял, что человеческая жизнь очень хрупкая. А ещё — если люди хорошие, то это заразительно», — пояснил столичный гость.