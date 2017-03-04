Лучшие педагоги Благовещенска учат китайскому языку за пять минут

В Благовещенске объявили победителей конкурса «Педагог года — 2017», в котором принимали участие преподаватели школ областной столицы, специалисты дополнительного образования и сотрудники детских садов. Своё мастерство, творческий подход и любовь к профессии показали 22 участника, среди которых было трое мужчин. В одном из заданий — «Научи за пять минут» — педагоги показывали жюри, как за этот отрезок времени освоить китайский и английский языки, завязать галстук или создать рисунок.

В этом году к участию в конкурсе пригласили представителей профессии до 35 лет. На протяжении двух дней они вели открытые уроки и мастер-классы, а также решали методические задачи.

«Очень интересно было работать с детьми. Волновалась, как примут меня незнакомые мне ребята, как отреагируют на предложенную тему. Но всё прошло замечательно, они большие молодцы. Наш открытый урок назывался «В поисках добрых книг». Кощей их украл, а мы искали. Нужно было много говорить, обсуждать, и ребята не подвели», — рассказала корреспонденту ИА «Порт Амур» педагог-психолог детского сада № 55 Валентина Быкова.





Конкурсанты активно пользовались компьютерами, рассказывали о нанотехнологиях в образовательной сфере, а также делились, каким они видят желаемое техническое оснащение в своей профессии: электронные учебники, пластиковые планшеты, роботы, конструкторы.



«В этом году нас поразили содержательность занятий, творческий подход педагогов. Одна конкурсантка даже показала авторскую технологию по изготовлению поделок, которой сама дала название. Педагоги детских садов очень умело пользовались интерактивными технологиями, вовлекали детей в процесс обучения. Ребят, сидящих за партой по стойке смирно, сложив руки, мы не увидели. Занятия были динамичные, интересные. Поэтому было сложно выделить победителей, все педагоги — настоящие профессионалы», — отметила член жюри конкурса, начальник управления образования администрации Благовещенска Элина Поцелуева.







Между участниками городского конкурса распределили номинации. Свой приз — мягкие игрушки — вручило детское жюри. А депутат областного Законодательного Собрания, генеральный директор ОКЦ Надежда Багрова поздравила двух конкурсанток билетами на концерт Филиппа Киркорова. Среди воспитателей первое место заняла воспитатель прогимназии Благовещенска Оксана Хандий, на втором месте — воспитатель детского сада № 15 Ульяна Нешина, на третьем — педагог-психолог детского сада № 55 Валентина Быкова. В номинации «Педагог дополнительного образования» лучшим стал тренер-преподаватель ДЮСШ № 3 Евгений Кислов.



В номинации «Учитель года» победил учитель истории и обществознания школы № 14 Владислав Малиновский. На втором месте — учитель английского языка прогимназии Надежда Ягодина, на третьем — учитель истории и обществознания школы № 5 Мария Бедюх.







«Для меня это большая неожиданность - победить в конкурсе, очень приятно, эмоции переполняют. Я проводил вместе с одиннадцатиклассниками открытый урок в форме ток-шоу. Мы обсуждали тему «Право выбора: политические партии и общественные движения». Ребятам очень понравилось, было интересно, — поделился впечатлениями Владислав Малиновский. — В работе учителя важны взаимодействие, любовь к работе и к детям, знание своего предмета и вера в то, что профессия важна. Тогда всё получится».