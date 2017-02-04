Сегодня суббота, 04 февраля 2017 года, 17:26
Будущему женскому монастырю в Приамурье подарили автомобиль
Будущему женскому монастырю в Приамурье подарили автомобиль
Сегодня "Адмирал" сразится с омским "Авангардом"
Сегодня "Адмирал" сразится с омским "Авангардом"
Сергей Диденко привёз на Дальний Восток новые идеи для МЧС
Сергей Диденко привёз на Дальний Восток новые идеи для МЧС
В Дальневосточном центре МЧС под сокращение попали 329 человек
В Дальневосточном центре МЧС под сокращение попали 329 человек
Во Владивостоке готовится масштабная автомобильная акция
Во Владивостоке готовится масштабная автомобильная акция
Регионы:


Популярное
вчера, 18:50
В Дальневосточном центре МЧС под сокращение попали 329 человек
вчера, 18:21
Во Владивостоке исчезают контейнеры для пластиковых отходов
вчера, 18:01
Приморца замучила совесть из-за убийства девушки
вчера, 19:23
Владивостокцев набирают в бесплатную школу волонтёров
вчера, 18:35
Бывшая сотрудница хабаровского банка получила срок за воровство
вчера, 21:27
Сергей Диденко привёз на Дальний Восток новые идеи для МЧС
сегодня, 00:17
10 миллиардов рублей выделят на благоустройство моногородов в России
вчера, 17:47
Врачи Приморья будут делать кардиограмму прямо в машинах скорой
сегодня, 00:13
Чуркин привел слова из конституции США в защиту Крыма
вчера, 17:55
Квас и мороженое на улицах Хабаровска появятся 1 мая

Обсуждаемое
вчера, 18:50
9

В Дальневосточном центре МЧС под сокращение попали 329 человек
вчера, 21:27
3

Сергей Диденко привёз на Дальний Восток новые идеи для МЧС
вчера, 18:21
2

Во Владивостоке исчезают контейнеры для пластиковых отходов
вчера, 19:23
1

Владивостокцев набирают в бесплатную школу волонтёров
вчера, 18:01
1

Приморца замучила совесть из-за убийства девушки
сегодня, 09:03
Сегодня "Адмирал" сразится с омским "Авангардом"
вчера, 17:55
Квас и мороженое на улицах Хабаровска появятся 1 мая
вчера, 17:30
В Хабаровском крае ВТБ 24 поддерживает ветеранов и детский спорт
вчера, 18:15
В Хабаровском крае экипажи вертолётов отработали удары с воздуха
вчера, 17:47
Врачи Приморья будут делать кардиограмму прямо в машинах скорой
Народный топ новостей

Гость
Шеф-повар из Спарты показал приморцам высокую кухню 28.01.2017
Шеф-повар из Спарты показал приморцам высокую кухню
Алла Кузнецова: наша проблема — ранняя диагностика "инклюзивных" детей 27.01.2017
Алла Кузнецова: наша проблема — ранняя диагностика "инклюзивных" детей

Актуально
Конфликт вице-премьера с главой Якутии вышел на новый уровень 31.01.2017
Конфликт вице-премьера с главой Якутии вышел на новый уровень
Министр сельского хозяйства России напутствовал Германа Зверева 30.01.2017
Министр сельского хозяйства России напутствовал Германа Зверева
В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной" 16.01.2017
В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной"


Опрос

Год экологии – 2017: что можно сделать в Приморье?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 1035



Система Orphus

Будущему женскому монастырю в Приамурье подарили автомобиль

Будущему женскому монастырю в Приамурье подарили автомобиль
Благодетели Крестовоздвиженского прихода решили остаться неизвестными
только что
Общество | Амурская область
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: пресс-служба Благовещенской епархии

Строящемуся в Амурской области Крестовоздвиженскому женскому монастырю сделали необычный подарок. Неизвестные благотворители презентовали будущему приходу отечественный автомобиль. «Ладу-Калину» уже доставили новым владельцам.


 

О подарке сообщает пресс-служба Благовещенской епархии. Там же разместили снимки автомобиля. О том, кто именно подарил «Ладу», не сообщается.

«Духовные чада и почитатели Преосвященного Лукиана, епископа Благовещенского и Тындинского, сделали подарок строящемуся Святогорскому Крестовоздвиженскому женскому монастырю — автомобиль», — говорится на сайте православного интернет-ресурса.


 

Святогорский Крестовоздвиженский женский монастырь строят в селе Егорьевка Благовещенского района. Его настоятельница — игуменья Виктория (Телякова). Раньше приход под именем Покровского женского монастыря располагался в городе Тында. Решение о возведении нового церковного очага принял в октябре прошлого года Священный Синод РПЦ, рассмотрев прошение епископа Благовещенского и Тындинского Лукиана.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru