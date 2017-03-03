В Амурской области грузовой поезд протаранил ЗИЛ на переезде

Недалеко от станции Арга Серышевского района Приамурья произошла жуткая авария со смертельным исходом. На железнодорожном переезде поезд врезался в грузовой автомобиль ЗИЛ-131. В результате столкновения машину в буквальном смысле разорвало пополам, а три человека, которые находились в кабине, погибли.









Чрезвычайное происшествие случилось сегодня, 3 марта, приблизительно в 16:40 по благовещенскому времени. В полукилометре от станции Арга грузовик выехал на железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора. Локомотив протаранил автомобиль — ЗИЛ развалился надвое. Десять вагонов, которые были в составе поезда, сошли с рельсов вместе с паровозом.





В пресс-центре ГУ МЧС России по Амурской области сообщили, что в результате аварии два столба контактной линии электропередач оказались повреждёнными. Кроме этого, в обоих направлениях на железнодорожной линии перекрыли движение. Сейчас на месте аварии работает следственно-оперативная группа отдела МВД России по Серышевскому району.