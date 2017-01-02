Благовещенцы сняли клип о перевоплощении в метросексуала

Творческая группа благовещенцев к Новому году сняла клип на песню Натальи Сколубович «Ты меня не согреешь». Всего за три дня видеоролик, главным героем которого стал преподаватель, перевоплотившийся ради любви в гламурного мужчину, набрал больше тысячи просмотров на YouTube.

Главную роль в клипе исполнил общественный деятель Андрей Есипенко. Его персонаж — занудный преподаватель, ставший посмешищем для студентов и безнадёжно влюблённый в жгучую красотку, роль которой сыграла Екатерина Куйдина.

«Ты вообще скучный», — жестоко рушит надежды героя роковая дива в ответ на его попытки добиться внимания. Однако он, воодушевившись советом Сергея Зверева, услышанным по телевизору, неустанно продолжает преследовать объект своих желаний, правда, уже в ином образе.

«Больше гламура, и макияжа, и маникюра» вносит преподаватель в свою жизнь, но, даже сменив имидж, остаётся лишь комичным персонажем. Пережив череду злоключений, он всё же получает награду в компании двух симпатичных блондинок.

Создатели клипа — Геннадий Алдухов и Сергей Сафич. Сценарий написали Андрей Есипенко и Наталья Сколубович. Об этом сообщает ИА «Амурская служба новостей».