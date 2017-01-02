В Благовещенске хищную птицу с обмороженным крылом выбросили в мусор

В столице Амурской области неизвестные выбросили в мусорный бак хищную птицу с обмороженным крылом. Горожанин спас пернатого и передал найдёныша в общество защиты животных «Шанс». Сейчас добровольцы собирают деньги, чтобы показать пострадавшую живность врачу.

«Тяжело думать, что люди наигрались и выбросили его в мусорный бак. На него складывали мусор и кидали бутылки. Одно крылышко он поджимает и полностью не расправляет, возможно, перелом или обморожение. Он очень истощён, проблема с лапками, возможно, содержался в тесном пространстве», — пишут активисты организации в социальных сетях.

Как сообщает ИА «Порт Амур», после каникул представители общества «Шанс» планируют отдать птицу благовещенским юннатам. Но прежде необходимо вылечить её и подкормить. Содержание найдёныша обходится недёшево: птица питается сырым мясом.