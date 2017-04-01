В Благовещенске водителя арестовали на 10 суток за шумный глушитель

Один из благовещенских водителей получил 10 суток ареста за то, что проигнорировал требование инспекторов привести в нормативное состояние свой ревущий глушитель. 30 марта нарушителя задержали автоинспекторы. При разбирательстве выяснилось, что 23-летний автолюбитель уже не в первый раз попадается на превышении допустимых нормативов уровня шума. 17 марта сотрудники Госавтоинспекции уже останавливали его «Тойоту-Чайзер» и выдавали владельцу предписание об устранении нарушений. Однако молодой человек продолжил ездить на автомобиле с выхлопной системой, не отвечающей государственному стандарту.

За невыполнение законного требования сотрудника полиции в отношении водителя был составлен протокол об административном правонарушении и назначено административное наказание в виде 10 суток ареста. Если бы нарушение было однократным, водитель мог отделаться штрафом в размере 500 рублей. Однако с каждым последующим эпизодом задержания по одному и тому же нарушению строгость наказания растёт. Теперь при выявлении в будущем этого же водителя на этой же автомашине с превышением нормативов уровня шума наказание может выразиться в наложении штрафа в размере до тысячи рублей или административного ареста на срок до пятнадцати суток.