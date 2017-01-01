В Свободном администрация не признаёт дом ветерана аварийным

В городе Свободном Амурской области дом ветерана боевых действий на острове Даманский Владимира Коробейникова скоро начнёт разваливаться на части. Однако местная администрация не спешит признавать строение аварийным и переселять собственника в благоустроенное жильё. Возраст постройки — более 50 лет, здание пережило два эксплуатационных срока, но власти не обращают на это внимания.

«Живу с женой здесь 18 лет. Дом находится в низинке. В сезон обильных осадков вся вода идёт через него. Был подмыв фундамента. Впоследствии пришлось даже заделывать по периметру щели строительной пеной, чтобы хоть как-то пережить зиму», — рассказал корреспонденту «Амурской службы новостей» пенсионер Владимир Коробейников.





По словам пожилого горожанина, состояние дома настолько плачевное, что в нём невозможно согреться даже при круглосуточной топке печи.

«Стены внутри пустые. Мало того, что окна промерзают, так наледь ещё образуется под полом и даже на потолке. А самое главное, потолок, уже глядишь, вот-вот да провалится. При этом межведомственная комиссия отказывается признавать дом непригодным для проживания», — пожаловался ветеран.

Балки пола в доме поражены гнилью, между досками — щели. Помочь родственнику пытается внук ветерана, но безуспешно.

«В апреле с этим вопросом дедушка обращался к мэру и губернатору. Они говорили, что нужно выделить ему другое жильё, по неизвестной причине пока тишина. А ведь он ветеран боевых действий, воевал на Даманском. К тому же есть решения судов, которые признали незаконными заключения межведомственной комиссии, четыре решения разных независимых экспертов!» — сообщил родственник ветерана боевых действий Павел Михолап.

В администрации Свободного опровергли, что дом Владимира Коробейникова находится в непригодном для проживания состоянии. Межведомственная комиссия заключение независимой экспертизы рассматривала, однако на месте явных признаков, по которым дом можно было бы признать именно аварийным, не обнаружила.

«Во время нашего последнего визита никакой наледи на потолке мы не видели. Под полом же лёд скапливается в любом помещении, где не отапливается подполье», — отметил начальник отдела по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного Андрей Сухоруких.

По словам специалиста, даже если допустить, что всё-таки дом признают аварийным, вероятность того, что ситуация изменится, крайне невысока. Жильё, которое сейчас в городе строится, предоставляют жителям, живущим в многоквартирных бараках — по программе переселения из ветхого и аварийного фонда. Частные дома под эту программу не попадают.

«Безусловно, ветеран Коробейников должен состоять в очереди в министерстве соцзащиты. В местном бюджете запрещено выделять средства на жильё ветеранам, так как это не входит в наши полномочия. Максимум, что мы можем, это предоставить ему временно комнату в общежитии на восемнадцать квадратных метров», — пояснил чиновник.

Мнение начальника отдела по ЖКХ и благоустройству разделяют и в областном правительстве. В исполнительном органе пояснили: хотя меры социальной поддержки Коробейников получает как участник Великой отечественной войны, право на получение жилья за счёт средств федерального бюджета как ветерана ВОВ на него всё же не распространяется.

«Признание аварийным и подлежащим сносу дома Коробейникова не обяжет администрацию Свободного предоставить ему взамен другой дом из муниципального жилого фонда. На учёте как нуждающийся в жилье из муниципального жилого фонда он не стоит, малоимущим не признан. Кроме того, дом, в котором проживает Коробейников, — не многоквартирный и находится в его собственности», — добавили в областном правительстве.

По информации администрации Свободного, совсем без поддержки жителя дома по адресу Перская, 31 как ветерана боевых действий на острове Даманский, не оставили. Но единственное, на что может рассчитывать житель проблемного дома, так это на получение социальной выплаты в порядке очереди, которая предусмотрена по программе по улучшению жилищных условий.