Сегодня воскресенье, 01 января 2017 года, 22:55
В Свободном администрация не признаёт дом ветерана аварийным
В Свободном администрация не признаёт дом ветерана аварийным
Приморье в рейтинге самых холодных новогодних ночей — на 15-м месте
Приморье в рейтинге самых холодных новогодних ночей — на 15-м месте
В новогоднюю ночь Хабаровский край "застыл" с 10-м местом температур
В новогоднюю ночь Хабаровский край "застыл" с 10-м местом температур
В Приморье первым новорождённым в 2017 году стал мальчик
В Приморье первым новорождённым в 2017 году стал мальчик
Илья Митькин: год Огненного Петуха принесёт нам прорыв
Илья Митькин: год Огненного Петуха принесёт нам прорыв
Регионы:


Популярное
сегодня, 19:19
Серёге Питерскому осталось жить один день
сегодня, 13:05
В Приморье первым новорождённым в 2017 году стал мальчик
сегодня, 14:15
В новогоднюю ночь Хабаровский край "застыл" с 10-м местом температур
сегодня, 19:46
В Хабаровском крае шутники "подарили" пожарникам восемь ложных вызовов
сегодня, 17:23
Приморье в рейтинге самых холодных новогодних ночей — на 15-м месте
сегодня, 20:26
Сотрудники МЧС "спасли" Новый год семейной паре из Находки
сегодня, 20:57
В Хабаровском крае фермеры строят грандиозные планы на год Петуха
сегодня, 21:38
В Свободном администрация не признаёт дом ветерана аварийным
полчаса назад
Комсомольский сирота в канун Нового года нашёл свою бабушку

Обсуждаемое
сегодня, 19:46
4

В Хабаровском крае шутники "подарили" пожарникам восемь ложных вызовов
сегодня, 19:19
1

Серёге Питерскому осталось жить один день
сегодня, 13:05
В Приморье первым новорождённым в 2017 году стал мальчик
сегодня, 14:15
В новогоднюю ночь Хабаровский край "застыл" с 10-м местом температур
сегодня, 17:23
Приморье в рейтинге самых холодных новогодних ночей — на 15-м месте
сегодня, 20:26
Сотрудники МЧС "спасли" Новый год семейной паре из Находки
сегодня, 20:57
В Хабаровском крае фермеры строят грандиозные планы на год Петуха
сегодня, 21:38
В Свободном администрация не признаёт дом ветерана аварийным
полчаса назад
Комсомольский сирота в канун Нового года нашёл свою бабушку
Народный топ новостей

Гость
Валерий Калюжный: бизнес должен быть социально ответственным 20.12.2016
Валерий Калюжный: бизнес должен быть социально ответственным
Сергей Луговской: открытость общества — важнейшее в работе депутатов 20.12.2016
Сергей Луговской: открытость общества — важнейшее в работе депутатов


Актуально
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока 28.12.2016
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах 16.12.2016
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах
Больше 3 тысяч километров оптоволокна проложили в этом году в ДФО 14.12.2016
Больше 3 тысяч километров оптоволокна проложили в этом году в ДФО

Опрос

Какое событие можно назвать главным в Приморье в уходящем году?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 237



Система Orphus

В Свободном администрация не признаёт дом ветерана аварийным

В Свободном администрация не признаёт дом ветерана аварийным
В помещении изношены стены и насквозь прогнил пол
сегодня, 21:38
Общество | Амурская область
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: "Амурская служба новостей"

В городе Свободном Амурской области дом ветерана боевых действий на острове Даманский Владимира Коробейникова скоро начнёт разваливаться на части. Однако местная администрация не спешит признавать строение аварийным и переселять собственника в благоустроенное жильё. Возраст постройки — более 50 лет, здание пережило два эксплуатационных срока, но власти не обращают на это внимания.

«Живу с женой здесь 18 лет. Дом находится в низинке. В сезон обильных осадков вся вода идёт через него. Был подмыв фундамента. Впоследствии пришлось даже заделывать по периметру щели строительной пеной, чтобы хоть как-то пережить зиму», — рассказал корреспонденту «Амурской службы новостей» пенсионер Владимир Коробейников.


 

По словам пожилого горожанина, состояние дома настолько плачевное, что в нём невозможно согреться даже при круглосуточной топке печи.

«Стены внутри пустые. Мало того, что окна промерзают, так наледь ещё образуется под полом и даже на потолке. А самое главное, потолок, уже глядишь, вот-вот да провалится. При этом межведомственная комиссия отказывается признавать дом непригодным для проживания», — пожаловался ветеран.

Балки пола в доме поражены гнилью, между досками — щели. Помочь родственнику пытается внук ветерана, но безуспешно.

«В апреле с этим вопросом дедушка обращался к мэру и губернатору. Они говорили, что нужно выделить ему другое жильё, по неизвестной причине пока тишина. А ведь он ветеран боевых действий, воевал на Даманском. К тому же есть решения судов, которые признали незаконными заключения межведомственной комиссии, четыре решения разных независимых экспертов!» — сообщил родственник ветерана боевых действий Павел Михолап.

В администрации Свободного опровергли, что дом Владимира Коробейникова находится в непригодном для проживания состоянии. Межведомственная комиссия заключение независимой экспертизы рассматривала, однако на месте явных признаков, по которым дом можно было бы признать именно аварийным, не обнаружила.

«Во время нашего последнего визита никакой наледи на потолке мы не видели. Под полом же лёд скапливается в любом помещении, где не отапливается подполье», — отметил начальник отдела по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного Андрей Сухоруких.

По словам специалиста, даже если допустить, что всё-таки дом признают аварийным, вероятность того, что ситуация изменится, крайне невысока. Жильё, которое сейчас в городе строится, предоставляют жителям, живущим в многоквартирных бараках — по программе переселения из ветхого и аварийного фонда. Частные дома под эту программу не попадают.

«Безусловно, ветеран Коробейников должен состоять в очереди в министерстве соцзащиты. В местном бюджете запрещено выделять средства на жильё ветеранам, так как это не входит в наши полномочия. Максимум, что мы можем, это предоставить ему временно комнату в общежитии на восемнадцать квадратных метров», — пояснил чиновник.

Мнение начальника отдела по ЖКХ и благоустройству разделяют и в областном правительстве. В исполнительном органе пояснили: хотя меры социальной поддержки Коробейников получает как участник Великой отечественной войны, право на получение жилья за счёт средств федерального бюджета как ветерана ВОВ на него всё же не распространяется.

«Признание аварийным и подлежащим сносу дома Коробейникова не обяжет администрацию Свободного предоставить ему взамен другой дом из муниципального жилого фонда. На учёте как нуждающийся в жилье из муниципального жилого фонда он не стоит, малоимущим не признан. Кроме того, дом, в котором проживает Коробейников, — не многоквартирный и находится в его собственности», — добавили в областном правительстве.

По информации администрации Свободного, совсем без поддержки жителя дома по адресу Перская, 31 как ветерана боевых действий на острове Даманский, не оставили. Но единственное, на что может рассчитывать житель проблемного дома, так это на получение социальной выплаты в порядке очереди, которая предусмотрена по программе по улучшению жилищных условий.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 гг. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru