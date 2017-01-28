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Победителями всероссийского конкурса "Семья года" стали магаданцы

Победителями всероссийского конкурса "Семья года" стали магаданцы
В своей номинации первыми стали Вадим и Алёна Гореловы
только что
Общество | Магаданская область
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Фото: pixabay.com

Жители Магаданской области поехали от своего региона на всероссийский конкурс «Семья года — 2016». Мать и отец десятерых детей вернулись с соревнования победителями. Им дали приз в номинации «Многодетная семья».

Всего в конкурсе было пять номинаций. В состязании принимают участие семьи, в которых создаются благоприятные условия для гармоничного развития каждого человека. Кроме того, они должны принимать активное участие в жизни региона. Детей воспитывают на таких духовно-нравственных ценностях, как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьёй и государством.

Как сообщает пресс-служба правительства Магаданской области, у победителей номинации «Многодетная семья» — Алёны и Вадима Гореловых — пять сыновей и пять дочерей в возрасте от четырёх до 18 лет. Алёна работает преподавателем в детской музыкальной школе № 1 по классу «фортепиано», а Вадим — водитель в пожарной части МЧС. Семья победила в региональном этапе конкурса и получила путёвку в финал.

 
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