Победителями всероссийского конкурса "Семья года" стали магаданцы

Жители Магаданской области поехали от своего региона на всероссийский конкурс «Семья года — 2016». Мать и отец десятерых детей вернулись с соревнования победителями. Им дали приз в номинации «Многодетная семья».

Всего в конкурсе было пять номинаций. В состязании принимают участие семьи, в которых создаются благоприятные условия для гармоничного развития каждого человека. Кроме того, они должны принимать активное участие в жизни региона. Детей воспитывают на таких духовно-нравственных ценностях, как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьёй и государством.

Как сообщает пресс-служба правительства Магаданской области, у победителей номинации «Многодетная семья» — Алёны и Вадима Гореловых — пять сыновей и пять дочерей в возрасте от четырёх до 18 лет. Алёна работает преподавателем в детской музыкальной школе № 1 по классу «фортепиано», а Вадим — водитель в пожарной части МЧС. Семья победила в региональном этапе конкурса и получила путёвку в финал.