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В Магадане спасатели освободили от наручников нетрезвую девушку

В Магадане спасатели освободили от наручников нетрезвую девушку
Сотрудникам полиции не удалось разомкнуть оковы, которые она примерила
18 минут назад
Общество | Магаданская область
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Фото: pixabay.com, пресс-служба Магаданского филиала ДВРПСО МЧС России

В канун 8 марта необычный вызов поступил в Магаданский филиал ДВРПСО МЧС России. Помощь требовалась девушке, которая позволила надеть на себя наручники, а снять их самостоятельно и с помощью друзей не смогла.

Казус случился в одном из общежитий областного центра. Прибывших по указанному адресу спасателей Магаданского ПСО встретили сотрудники полиции. До прибытия специалистов МЧС стражи правопорядка пытались открыть наручники ключами, но тщетно. Пострадавшая, как оказалось, находилась в нетрезвом состоянии. При каждом движении рук наручники ещё сильнее зажимали её запястья.


 

Сотрудники МЧС приняли решение использовать угловую шлифовальную машину, предназначенную для резки изделий из металла. Чтобы обеспечить безопасность юной особы и исключить возможность травмирования, специалисты поисково-спасательного отряда надели на голову девушке каску с ударопрочным щитком, обернули руки и плечи пострадавшей курткой от боевой спецодежды пожарного, а потом максимально аккуратно, практически с ювелирной точностью, разрезали наручники.

«Убедившись, что состояние любительницы оков удовлетворительное и медицинская помощь ей не требуется, спасатели настойчиво порекомендовали участникам и очевидцам происшествия не шутить со спецсредствами», — сообщили в пресс-службе Магаданского филиала ДВРПСО МЧС России.

 
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