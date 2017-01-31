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На маршруте Аэрофлота между Камчаткой и Москвой всё больше пассажиров

На маршруте Аэрофлота между Камчаткой и Москвой всё больше пассажиров
Программа "плоских тарифов" пользуется спросом
только что
Транспорт | Камчатский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Количество перевезённых пассажиров на cобственных рейсах «Аэрофлота» по маршруту Петропавловск-Камчатский – Москва – Петропавловск-Камчатский по итогам прошлого года выросло на 4,4 % и составило почти 243 тысячи человек, что более чем на 10 тысяч больше, чем за аналогичный период 2015 года. Также увеличилось число граждан, воспользовавшихся «плоскими тарифами». Расширился и перечень транзитных направлений: наиболее популярными у жителей Камчатки по-прежнему остаются Санкт-Петербург, Симферополь, Краснодар, Калининград и Сочи.

На дальневосточных направлениях – из Владивостока, Магадана, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Южно-Сахалинска и Якутска в Москву и обратно пассажиропоток в минувшем году составил почти один миллион 495 тысяч человек, что на 92 тысячи 635 человек больше, чем в 2015 году. В процентном отношении эта цифра составила 6,6 процента.

Обозначив Дальний Восток как стратегический приоритет, «Аэрофлот» ведёт постоянную работу по развитию этого направления. В том числе через программу «плоских тарифов» на перелёты из столицы России во Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Магадан. Рост пассажиропотока обусловлен, в том числе, и действием данной программы, которая продолжила работу и в этом году. До 31 декабря 2017 года билет по фиксированным минимальным ценам в экономическом классе на рейсы «Аэрофлота» из Владивостока, Хабаровска, Южно-Сахалинска, Петропавловска-Камчатского и Магадана в Москву и обратно можно приобрести за 22 тысячи рублей, в одну сторону — 13,2 тысячи, с учётом такс и сборов. С 2016 года билеты, приобретённые по «плоскому тарифу», стали возвратными. «Плоские тарифы» для «Аэрофлота» не коммерческая, а исключительно социальная акция, поскольку билеты по таким опциям продаются ниже себестоимости.

В целом за двенадцать месяцев 2016 года Группа «Аэрофлот» перевезла 43,4 миллиона пассажиров, что на 10,3 % превышает результат аналогичного периода прошлого года. Пассажирооборот Группы увеличился на 14,8 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот компании – на 11,6 %. Предельный пассажирооборот Группы увеличился на 10,3 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Предельный пассажирооборот компании – на 8,9 %. Процент занятости пассажирских кресел по Группе «Аэрофлот» увеличился на 3,2 процентных пункта (п. п.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 81,5 %, по Компании показатель увеличился на 2,0 п. п. до 81,3 %. 

 
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