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В главном порту Камчатки достроили новое здание морского вокзала

В главном порту Камчатки достроили новое здание морского вокзала
Сдать объект подрядчик обещает в начале 2017 года
сегодня, 11:15
Общество | Камчатский край
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Фото: пресс-служба правительства Камчатского края

В порту Петропавловска-Камчатского завершились основные работы по строительству современного морского вокзала. Готовность объекта к сдаче проверил губернатор края Владимир Илюхин. Глава региона осмотрел здание, в котором скоро разместятся все необходимые портовые службы.

«Новый морской вокзал — это 8,5 тысячи квадратных метров площадей. Здание уникальное, таких на Камчатке больше нет. Оно строилось на сейсмоопорах, стоять будет уверенно. В основном здесь расположатся представительства различных ведомств, необходимых для обслуживания пассажиров. В здании будут находиться служба капитана порта, Росморпорт, таможня, — сообщил генеральный директор ОАО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт» Иван Капралов. — Это очень значимый для всех нас проект, надеемся, что новое здание будет долго и с пользой работать для Камчатки».  

Возведённое строение рассчитано на одновременное обслуживание 200 человек. В помещениях пассажирского терминала в следующем году оборудуют зал ожидания, билетные кассы, камеру хранения, справочное бюро. Как сообщает пресс-служба правительства Камчатки, в одном из блоков разместят пункт пропуска через государственную границу России.

«Объект готов, осталось просто убрать шероховатости. До конца года подрядчик и заказчик должны подписать приёмо-сдаточный акт, и тогда в 2017 году морвокзал уже будет полноценно введён в строй, — рассказал заместитель председателя правительства региона Юрий Зубарь. — В порту сейчас продолжаются работы по реконструкции пятого причала. Сомнений в том, что он будет сделан в срок — а это конец мая — нет. Подрядчик работает довольно успешно. По завершении ремонта к этому причалу можно будет швартовать пассажирские суда длиной до 120-140 метров. Но, используя его в связке с расположенным рядом четвёртым причалом, мы сможем принимать уже крупные лайнеры длиной до 250 метров, осадка это позволяет. Отдельный проект — привокзальная площадь. После ввода здания в эксплуатацию будем заниматься её благоустройством».

 
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