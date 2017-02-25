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На Камчатке празднуют открытие многодневной гонки "Берингия"

На Камчатке празднуют открытие многодневной гонки "Берингия"
Церемонию ведёт известный телевизионный шоумен Валдис Пельш
23 минуты назад
Общество | Камчатский край
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Фото: kamgov.ru

Сегодня на камчатском биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова проходит самый массовый спортивный праздник года – открытие ежегодной гонки на собачьих упряжках «Берингия». Старту «большой» гонки, намеченному на 5 марта, предшествует сегодняшняя гонка-пролог. Она получила статус этапа Кубка страны по снежным дисциплинам ездового спорта. Такое решение принято Министерством спорта Российской федерации. 

Открыл праздник спорта традиционный парад каюров. Под аплодисменты тысяч зрителей на главную сцену биатлонного комплекса имени Виталия Фатьянова поднялись участники гонки-пролога и юные каюры «Дюлин».

Участников 26-ой «Берингии» поздравил губернатор Камчатского края Владимир Илюхин. А вот спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, которого ждали, не смог в этом году прибыть на Камчатку в связи с проведением в эти дни Всемирных военных игр в Сочи. В своём видеообращении он извинился перед камчатцами и пообещал приехать на соревнования через год. Почётное право вести церемонию оргкомитет «Берингии-2017» передал известному телеведущему, шоумену Валдису Пельшу.

Как сообщает краевая пресс-служба, перед зрителями уже выступили артисты прославленного корякского ансамбля национального танца «Мэнго», известный детский музыкальный театр из Москвы «Домисолька» и другие коллективы. На официальном сайте «Берингии» организована онлайн-трансляция мероприятия. Организаторы подготовили для гостей праздника множество различных тематических площадок, на которых каждый может найти занятие по душе. В программе праздника: показательные выступления парашютистов, горнолыжников и снегоходчиков, творческие выступления артистов национальных коллективов. Гости мероприятия смогут посетить этнодеревню, площадку масленичных гуляний, сделать красочные снимки в тематических фотозонах. Для самых маленьких зрителей организуют работу детского городка с горками, батутом, игровой программой аниматоров.

 

 

 

 
 
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