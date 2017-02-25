Травмированные пассажиры камчатского ДТП получат по 100 тысяч рублей

Тем, кто может лечиться амбулаторно, краевые власти выплатят по 50 тысяч

Камчатское правительство выплатит пострадавшим в ДТП пассажирам автобуса материальную помощь из резервного фонда губернатора. Как сообщает информационное агентство «Камчатка», госпитализированным в краевую больницу решено выплатить по 100 тысяч рублей, а тем, кому назначено амбулаторное лечение, - по 50 тысяч.

Кроме этого, пассажиры могут рассчитывать и на страховые выплаты. По данным камчатского министерства транспорта, все пассажиры, находившиеся в рейсовом автобусе, были застрахованы перевозчиком, компанией «Городской автопарк», в страховой компании «Согласие». Теперь перевозчик должен подать туда сведения о ДТП и указать число пострадавших и их паспортные данные. Как рассказал исполняющий обязанности краевого министра транспорта Михаил Антипов, сумма выплаты будет рассчитана, исходя из тяжести травм каждого пассажира.

Ранее РИА «Восток-Медиа» рассказывало, что в аварии с участием пассажирского автобуса и лесовоза вечером 22 февраля пострадали 22 человека. 11 из них попали в больницу, столько же были направлены на амбулаторное лечение. С места аварии людей вывозили санитарными вертолётами. Шестеро человек пока находятся в реанимации, в тяжёлом состоянии остаются 13-летняя девочка и водитель автобуса. Остальные 9 госпитализированных, по словам министра здравоохранения Камчатки Татьяны Лемешко, - в состоянии средней тяжести.