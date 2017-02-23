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На Камчатке пассажирский автобус врезался в КамАЗ

На Камчатке пассажирский автобус врезался в КамАЗ
Пострадали 20 человек, особенно водитель и 13-летняя девочка
17 минут назад
Происшествия | Камчатский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа", whatsapp/kam24.ru

В Камчатском крае столкнулись КамАЗ и автобус с пассажирами. В причинах аварии разбираются полицейские, наиболее тяжёлых пострадавших вертолёт эвакуировал в Петропавловск, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Поздно вечером 22 февраля на 303-м километре трассы Петропавловск-Камчатский – Мильково произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. По данным краевого управления МВД, 44-летний водитель автомобиля КамАЗ с прицепом, перевозивший лес-кругляк, выезжал со второстепенной дороги, зацепил обочину, забуксовал и перегородил проезд рейсовому автобусу на главной дороге. Автобус шёл из Петропавловска в райцентр Мильково.

В результате аварии пострадали 20 человек, среди них - несовершеннолетние девочки 1999, 2000, 2001 и 2003 годов рождения. Пятерых – водителя автобуса и 4 пассажиров  – доставали спасатели с помощью специального гидравлического инструмента.

Сегодня, 23 февраля, пресс-служба правительства Камчатского края приводит точные данные о пострадавших: их оказалось 20 человек, всем медики оказали первую помощь уже на месте ДТП.

«10 человек госпитализированы в Мильковскую районную больницу, ещё 10 направлены на амбулаторное лечение. 13-летняя девочка и водитель автобуса - в тяжёлом состоянии. Сейчас в Мильковском районе находится вертолёт санитарной авиации. В ближайшее время он вылетит в Петропавловск-Камчатский и доставит первых четырёх пострадавших. Вторым бортом вывезут ещё шестерых. На первом этапе всех доставят в краевую больницу имени Лукашевского. Наши медики готовы принять и оказать им всю необходимую помощь», - рассказала министр здравоохранения края Татьяна Лемешко. 

По данным Госавтоинспекции, рейсовый автобус, за рулём которого находился мужчина 69-го года рождения, был оснащён цифровым тахографом. Медицинское освидетельствование показало, что водитель грузовика был трезв. Проверка продолжается, следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.


 
 
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