Участники "Берингии" пережидают пургу

В многодневной камчатской гонке «Берингия-2017» возникла непредвиденная пауза: участники пережидают пургу на контрольном пункте «База оленеводов». По плану им предстояло преодолеть Карагинский перевал, где сейчас идёт снег, сопровождаемый сильным ветром. Руководители гонки приняли решение оставаться на контрольном пункте до улучшения погоды.

«Будем ждать улучшения. Ну а пока отдыхаем – и каюры, и собаки. Продукты питания есть в достаточном количестве, кормов для собак хватает. Так что всё нормально. Как только погодные условия улучшатся, двинемся на Оссору. С противоположной стороны перевала нас ждут снегоходчики, которые будут помогать бить трассу», – рассказал краевой пресс-службе заместитель руководителя гонки «Берингия-2017» Артём Чернов.

Тем временем, 18 марта в Петропавловск-Камчатский из Паланы доставили снятых с гонки собак из упряжек Ивана Нивани, Михаила Тельпина, Геннадия Томилова, Андрея Притчина и Анастасии Семашкиной. Часть из них развезли по домам – на питомники, часть разместили на питомнике Алексея Ситникова, где они и будут ждать хозяев до окончания гонки.

Маршрут «Берингии-2017» является одним из самых протяжённых за последние 15 лет. В общей сложности упряжкам предстоит пройти порядка 1500 километров. Гонка должна связать более 10 отдалённых сёл 4 муниципальных районов края. Старт «Берингии-2017» был дан утром 5 марта в селе Эссо, финишировать каюры должны в посёлке Усть-Камчатск ориентировочно 28 марта.