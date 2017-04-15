На Камчатке состоится международный "Авачинский марафон"

В воскресенье, 16 апреля, на биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова в Петропавловске-Камчатском пройдёт очередной «Авачинский марафон» и «Суперкубок России по лыжным марафонам - Гран-при-Russialoppet 2017». Заявки подали около 500 спортсменов.

По информации краевого министерства спорта и молодёжной политики, в состязаниях участвуют лучшие марафонцы России и других стран.

«Авачинский марафон» - это один из самых популярных спортивных праздников в Камчатском крае. Впервые он прошёл в 1994 году.

Победителей определяют в трёх номинациях. Основной марафон - на дистанции 60 километров. Также в программе «Марафон-юниор» и «Малый Авачинский марафон» на 30 километров.

Год назад аналогичные соревнования прошли 17 апреля. В них приняли участие 462 спортсмена из Камчатского края, Екатеринбурга, Пскова, Омска, Новосибирска, Хабаровского и Приморского краёв, Амурской, Ленинградской и Московской областей, Якутии, ХМАО и других регионов страны, а также спортсмены из Италии и Финляндии. На главной дистанции лучшим среди мужчин стал Сергей Турушев из Екатеринбурга, среди женщин - москвичка Наталья Зернова.