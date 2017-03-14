На Камчатке погибли четыре моряка и один попал в реанимацию

В Камчатском крае произошла трагедия: на борту рыболовецкого судна, прямо в море, скончались 4 члена экипажа. Ещё несколько человек попали в больницу, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

Информация о ЧП на шхуне «Изумруд» поступила в скорую помощь сегодня, 14 марта, в 5 часов утра по местному времени. К этому времени судно вернулось с промысла в Петропавловск-Камчатский, с четырьмя трупами на борту и признаками отравления у нескольких живых.

Заместитель председателя правительства региона Валерий Карпенко рассказал, что моряки пострадали в результате употребления спиртосодержащей жидкости. По неподтверждённым пока данным ряда СМИ, это был метиловый спирт. Предыдущий резонансный случай с подпольным алкоголем произошёл в декабре 2016 года, когда в Иркутской области скончались более 70 человек. По указу президента Владимира Путина, Роспотребнадзор продолжает проверки торговых точек по всей стране – запрещена реализация «Боярышника», «Пушистика» и им подобных.

«На вызов были направлены 5 медицинских бригад. Однако четыре человека скончались ещё до прибытия судна в порт Петропавловска-Камчатского. Пятерым морякам была оказана медицинская помощь с последующей госпитализацией. Так, в реанимацию камчатской краевой больницы доставлен один пострадавший: его состояние оценивается как крайне тяжелое. Врачи делают всё возможное. Ещё четверо находятся в терапевтическом отделении городской больницы № 2. После проведенного лечения состояние их здоровья опасений не вызывает», - отметил Валерий Карпенко.

Из девяти пострадавших только трое – местные, камчатские. Остальные приехали на заработки. По информации kam24.ru, один из погибших был жителем Дагестана.

Всего на судне находились 27 человек. Трагедией уже занимается Дальневосточное следственное управление на транспорте: уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц».

Судно «Изумруд» принадлежит ООО «Звезда Востока», порт приписки - Петропавловск-Камчатский.