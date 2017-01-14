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Минздрав Камчатки проверяет работу скорой после резонансного случая

Минздрав Камчатки проверяет работу скорой после резонансного случая
Губернатор в свою очередь попросил не устраивать травлю в соцсетях, а дождаться заключения экспертов
только что
Общество | Камчатский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Власти Камчатского края готовят предложения в Госдуму об ужесточении наказания для автохамов, препятствующих работе сотрудников скорой. Также Минздрав региона проводит внутреннюю проверку в службе скорой помощи после резонансного случая со смертью 21-летнего парня 10 января.

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин заявил, что в ближайшие дни правительство региона направит свои предложения в Государственную Думу о новых видах наказания для мешающих работе скорой и других экстренных служб. «Ежегодно на Камчатке фиксируют порядка 35-40 обращений медработников в органы полиции в связи с препятствием к оказанию медицинской помощи или угрозе их жизни. Сегодня за препятствие работе медиков административный кодекс предусматривает штраф в 500 рублей. Мы предлагаем внести изменения в кодекс, значительно ужесточив ответственность», - отметил глава региона.

Как уже сообщало РИА «Восток-Медиа», многих россиян возмутило поведение девушки, управлявшей легковым автомобилем и её спутника. Во вторник вечером они не дали машине медиков проехать к умиравшему пациенту в доме на проспекте Циолковского, 30 в Петропавловске-Камчатском. 10 минут задержки оказались решающими, и парень скончался.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Жители Камчатки и других регионов обрушились на двух, виновных, по их мнению, автохамов в соцсетях. В то же время губернатор попросил всех не устраивать травлю и дождаться выводов экспертов.

«Инцидент шокирующий, и я хочу сказать всем спасибо за внимание к этой проблеме и неравнодушное отношение к таким вопиющим случаям. Здесь должна быть дана профессиональная оценка действий всех участников этого происшествия. Компетентные органы этим уже занимаются. Я просто прошу всех быть благоразумными», -добавил Владимир Илюхин.

 
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