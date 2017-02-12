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Камчатскую дорогу признали одной из красивейших в России

Камчатскую дорогу признали одной из красивейших в России
Она вошла в топ-10 привлекательных трасс для путешественников
только что
Общество | Камчатский край
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Фото: ektrest.ru

Интернет-портал «Российский туризм» подобрал 10 дорог России, поездка по которым подарит путешественнику незабываемые впечатления. Одной из таких признали трассу на Камчатке. По сведениям, которые передаёт ИА «Кам 24», одной из самых живописных дорог России считают отрезок шоссе между Петропавловском-Камчатским и селом Усть-Камчатск в одноимённом районе.

«Полуостров Камчатка — уникальная область на карте России. Это зона современного вулканизма, здесь находится 30 действующих вулканов и около 300 потухших. К сожалению, до большинства живописных мест на Камчатке добраться крайне сложно ввиду почти полного отсутствия автомобильных дорог. Главная камчатская трасса протяжённостью 600 километров от Петропавловска-Камчатского до Усть-Камчатска проходит рядом с Ключевской сопкой — самым высоким вулканом Евразии (4 750 метров)», — говорится в коротком пояснении.

Скупость описания и неточность в указании протяжённости дороги — от столицы края до Усть-Камчатска около 750 километров — компенсируются только тем, что трассу вообще включили в список. Административно дорога делится на три части. Это федеральная трасса Морпорт — Аэропорт, а также два участка регионального значения: Петропавловск-Камчатский — Мильково и Мильково — Ключи — Усть-Камчатск.

В начале пути путешественникам открывается вид на «домашние» вулканы — Козельский, Авачинский и Корякский. Не доезжая города Елизова, с левой стороны дороги, видно вулкан Вилючинский, северную часть Авачинской губы, горную цепь, окаймляющую её, и долину реки Авача. За Елизовом дорога начинает подниматься на «сокочинский» перевал Восточного хребта полуострова. Трасса вьётся между сопок, поросших каменными берёзами. В районе поселка Сокоч Елизовского района, с дороги, которая идет по западному склону Восточного хребта, открывается вид на Срединный хребет. Там две горные цепи разделяет долина реки Быстрая. За посёлком Ганалы трасса пересекает живописную высокогорную ганальскую тундру. Примерно после 200-го километра дорога спускается с Восточного хребта в долину самой большой реки полуострова — Камчатки. По мере продвижения по дороге на север путешественники видят, как две горные цепи расходятся дальше и дальше друг от друга.

Проехав примерно 30 километров дальше Милькова, путешественник обратит внимание, как меняется фауна: там начинаются хвойные леса, состоящие в основном из лиственниц и елей. К сожалению, бесконтрольная вырубка в советское время, которая продолжается и сейчас, а также тот факт, что власти не занимаются восстановлением лесов, привело к тому, что хвойных деревьев остается всё меньше. Вырубленные участки зарастают быстрорастущими берёзами и тальником, которые представляют меньшую промышленную ценность.

Примерно в 170 километрах от Милькова автолюбителям предстоит проехать по мосту через реку Камчатка, с которого откроется великолепный вид, если повезёт с погодой, на вулкан Ключевской. От моста до второго перевала Восточного хребта с дороги можно увидеть уничтоженные извержениями действующих вулканов Ключевской и Шивелуч леса и пепловые поля, а также русло, образованное потоками воды, которая стекает со склона Шивелуча, когда раскалённая лава вулкана растапливает снег и ледники. Посёлок Ключи расположен в одном из самых живописных мест дороги. С юга над ним нависает громадина вулкана Ключевской, а на севере открывается вид на вулкан Шивелуч. После Ключей дорога несколько десятков километров проходит у подножия Шивелуча. Затем трасса вновь пересекает Восточный хребет и заканчивается в селе Усть-Камчатск, где река Камчатка, соединяясь с южной оконечностью Нерпичьего озера, впадает в Берингово море.

 
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