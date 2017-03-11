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Камчатские учёные поделились видео мощного извержения вулкана

Камчатские учёные поделились видео мощного извержения вулкана
Камеры зафиксировали несколько пепловых выбросов
полчаса назад
Общество | Камчатский край
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Фото: pixabay.com; видео: youtube.com

Камчатский филиал Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» опубликовал видео извержения вулкана Безымянный. Исполин выбросил пепел несколько раз в течение часа.

Как сообщает ИА «Кам 24», около шести мощных пепловых выбросов на вулкане Безымянный было зарегистрировано с 14:50 до 16:00 по местному времени 9 марта. Колонны пепла достигали высоты 8 километров над уровнем моря. По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), в результате выбросов образовался громадный пепловый шлейф. В 21:10 сделан снимок со спутника, на котором видно, как облако размером 157 километров в длину и 14 километров в ширину на высоте 4-4,5 километра двигалось на северо-запад в 274 километрах от вулкана.

Как пояснил директор Камчатского филиала Федерального исследовательского центра Данила Чебров, видеозапись сделана с комплексного пункта наблюдений «Безымянный-Грива», который расположен на одном из небольших хребтов, идущих к юго-востоку от Безымянного. Это один из самых активных вулканов мира, его высота – 2 882 метра.

«Камчатский филиал Единой геофизической службы осуществляет мониторинг активности нескольких действующих вулканов Камчатки. Так, за состоянием Безымянного мы следим по данным сейсмических станций, развернутых в Ключевской группе вулканов и через систему видеонаблюдения. Этот непрерывный мониторинг позволяют оперативно информировать авиацию о пепловых выбросах, даже в условиях отсутствия прямой видимости. Кроме того, многолетний опыт наблюдений позволяет вполне успешно прогнозировать извержения вулкана Безымянный», – рассказал Данила Чебров.

Пользователи интернета могут наблюдать за исполинами на сайте филиала: там есть доступ к некоторым видеокамерам, установленным у вулканов.

 

 
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