На Камчатке школьникам продлят каникулы

Накануне в Петропавловске-Камчатском состоялось заседание краевого правительства, где прозвучала рекомендация продлить зимние каникулы для школьников во всех районах. Это решение обусловлено надвигающейся эпидемией гриппа, которую зафиксировали специалисты Роспотребнадзора. По их данным, показатель заболеваемости за первую неделю 2017 года оказался ниже уровня недельного эпидпорога по краю всего на 1,1 %. Заболевания обусловлены циркуляцией негриппозных вирусов и вирусов сезонного гриппа А (H3N2).

«Эпидемиологическая ситуация в Камчатском крае находится под контролем. Порог заболеваемости в целом по краю не превышен», - отметила в ходе заседания заместитель министра здравоохранения Камчатского края Марина Волкова.

Пока в больницы края попало примерно столько же людей, сколько в прошлом году на данный период. При этом больных с тяжелым и атипичным течением болезней нет. Заместитель председателя правительства Камчатского края Валерий Карпенко подчеркнул, что для введения карантинных мероприятий в учебных и социальных учреждениях Камчатского края предпосылок пока нет. Однако руководителям муниципалитетов было рекомендовано продлить каникулы учащихся, чтобы избежать эпидемии.