Бывший директор КамчатНИРО возместил ущерб за "мёртвых душ"

Бывшего директора «Камчатского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии» (КамчатНИРО) Олега Лапшина обвинили в злоупотреблении полномочиями. Экс-руководитель избежал уголовного наказания, полностью возместив причинённый государству ущерб. Об этом сегодня сообщает Кам24.

По информации прокуратуры камчатского края, материалы прокурорской проверки в апреле прошлого года заместитель Генерального прокурора РФ Юрий Гулягин направил в следственные органы. На их основе возбуждено уголовное дело по части первой статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

«Прокуратурой и следствием УМВД края установлено, что с января 2012 года по июнь 2014-го директор ФГУП «Камчатский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» (КамчатНИРО), зарегистрированный по месту жительства в Москве, фиктивно принял на работу шесть своих родственников и знакомых, постоянно проживающих и работающих в столице России. Он дал указание подчинённым сотрудникам оформить необходимые документы и сам подписал трудовые договоры и приказы о назначении указанных лиц на должности инженеров лаборатории, специалистов канцелярии, по связям с общественностью и другие», – рассказали Кам24 в прокуратуре.

Правоохранители выяснили, что родственники и приятели ничего не делали на своих должностях. Вместе с тем Федеральное агентство по рыболовству, в чьём ведении находится институт, на основании представленных заявок, содержащих заведомо ложные сведения, перечислило в учреждение деньги для оплаты труда «мёртвых душ». Ущерб от действий директора в прокуратуре оценили в 2,2 миллиона рублей.

«Учитывая, что бывший руководитель «КамчатНИРО» ранее не судим и в полном объёме возместил причинённый им ущерб, суд посчитал возможным прекратить уголовное дело, и освободить подсудимого от уголовной ответственности. Вместе с тем, в отношении него судом применена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 10 тысяч рублей», – сказали в прокуратуре.

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Камчатский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» (КамчатНИРО) – институт, подведомственный Федеральному агентству по рыболовству (Росрыболовство). Институт является коммерческой организацией, которая в основном занимается мониторингом популяции камчатского лосося. На основании данных КамчатНИРО формируют квоты и лимиты на добычу рыбопромышленниками биоресурсов.