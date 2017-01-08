Сегодня воскресенье, 08 января 2017 года, 15:49
Во Владивостоке на пять часов задержали рейс до Москвы
Во Владивостоке на пять часов задержали рейс до Москвы
На Камчатке загорелась бытовка рыбодобытчиков
На Камчатке загорелась бытовка рыбодобытчиков
Диетолог: не нужно на праздники готовить еду тазами
Диетолог: не нужно на праздники готовить еду тазами
Во Владивостоке погиб 70-летний рыбак
Во Владивостоке погиб 70-летний рыбак
Спецстрой передал заказчику девять объектов космодрома Восточный
Спецстрой передал заказчику девять объектов космодрома Восточный
Регионы:


Популярное
вчера, 20:30
Спецстрой передал заказчику девять объектов космодрома Восточный
вчера, 19:45
Налётчик ограбил ювелирный магазин в Амурской области
сегодня, 10:58
Во Владивостоке погиб 70-летний рыбак
вчера, 18:15
Комсомольчанка после похода в кафе осталась без сумочки и денег
вчера, 16:45
Камчатские пожарные спасли шесть человек из горящего дома
вчера, 17:30
Лучший рождественский пряник выбрали в Благовещенске
вчера, 16:00
Губернатор ЕАО поздравил жителей региона с Рождеством
полчаса назад
Во Владивостоке на пять часов задержали рейс до Москвы
вчера, 19:00
Современная хирургическая служба вскоре заработает на Сахалине
сегодня, 13:33
Безработная жительница Хабаровского края ограбила пенсионерку

Обсуждаемое
вчера, 20:30
2

Спецстрой передал заказчику девять объектов космодрома Восточный
вчера, 19:45
1

Налётчик ограбил ювелирный магазин в Амурской области
вчера, 19:00
Современная хирургическая служба вскоре заработает на Сахалине
сегодня, 10:58
Во Владивостоке погиб 70-летний рыбак
сегодня, 12:02
"Болотные вепри", "Викинги" и другие хоккеисты разыгрывают кубок мэра
сегодня, 13:01
Диетолог: не нужно на праздники готовить еду тазами
сегодня, 13:33
Безработная жительница Хабаровского края ограбила пенсионерку
сегодня, 14:17
На Камчатке загорелась бытовка рыбодобытчиков
полчаса назад
Во Владивостоке на пять часов задержали рейс до Москвы
вчера, 17:30
Лучший рождественский пряник выбрали в Благовещенске
Народный топ новостей

Гость
Валерий Калюжный: бизнес должен быть социально ответственным 20.12.2016
Валерий Калюжный: бизнес должен быть социально ответственным
Сергей Луговской: открытость общества — важнейшее в работе депутатов 20.12.2016
Сергей Луговской: открытость общества — важнейшее в работе депутатов


Актуально
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока 28.12.2016
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах 16.12.2016
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах
Больше 3 тысяч километров оптоволокна проложили в этом году в ДФО 14.12.2016
Больше 3 тысяч километров оптоволокна проложили в этом году в ДФО

Опрос

Какое событие можно назвать главным в Приморье в уходящем году?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 344



Система Orphus

На Камчатке загорелась бытовка рыбодобытчиков

На Камчатке загорелась бытовка рыбодобытчиков
Это случилось в воскресенье утром
сегодня, 14:17
Происшествия | Камчатский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: архив mchs.gov.ru

Пожарные ликвидировали возгорание в посёлке Авача на территории Петропавловска-Камчатского. Обошлось без жертв, кроме того, спасены материальные ценности на сумму 100 миллионов рублей.

Утром 8 января, около 8:30, диспетчер пожарно-спасательной службы в камчатской столице получил сигнал о возгорании на улице Приморской. Огонь распространялся по бытовке в здании холодильника одной из местных рыбодобывающих компаний.

По данным пресс-службы краевого управления МЧС, на место происшествия в посёлок Авачу прибыли 11 человек - сотрудники Петропавловск-Камчатского пожарно-спасательного гарнизона. В 8:42 они локализовали пожар, а ещё через 22 минуты – полностью ликвидировали его. К тому времени успел выгореть потолок на площади 4 квадратных метра и закоптился осветительный прибор.

Жертв и пострадавших нет. Огнеборцы спасли материальные ценности на общую сумму 100 миллионов рублей.

Что стало причиной воскресного происшествия на Камчатке, сейчас выясняют работники Государственного пожарного надзора.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru