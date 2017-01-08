На Камчатке загорелась бытовка рыбодобытчиков

Пожарные ликвидировали возгорание в посёлке Авача на территории Петропавловска-Камчатского. Обошлось без жертв, кроме того, спасены материальные ценности на сумму 100 миллионов рублей.

Утром 8 января, около 8:30, диспетчер пожарно-спасательной службы в камчатской столице получил сигнал о возгорании на улице Приморской. Огонь распространялся по бытовке в здании холодильника одной из местных рыбодобывающих компаний.

По данным пресс-службы краевого управления МЧС, на место происшествия в посёлок Авачу прибыли 11 человек - сотрудники Петропавловск-Камчатского пожарно-спасательного гарнизона. В 8:42 они локализовали пожар, а ещё через 22 минуты – полностью ликвидировали его. К тому времени успел выгореть потолок на площади 4 квадратных метра и закоптился осветительный прибор.

Жертв и пострадавших нет. Огнеборцы спасли материальные ценности на общую сумму 100 миллионов рублей.

Что стало причиной воскресного происшествия на Камчатке, сейчас выясняют работники Государственного пожарного надзора.