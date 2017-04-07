На Камчатке самому известному зеку отказали в досрочном освобождении

Сегодня в Петропавловске судья Елена Хайбрахманова отказала в условно-досрочном освобождении Константину Князеву. По её мнению, самый известный камчатский осуждённый не встал на путь исправления, сообщает Кам24.

Ходатайство 41-летнего Константина Князева рассматривалось сегодня утром в городском суде Петропавловска. Администрация колонии № 5, в которой содержат осуждённого, выступила против его досрочного освобождения. За 16 с половиной лет, которые Князев провёл за решёткой, сотрудники ФСИН насчитали у него больше 60 нарушений и лишь 9 поощрений. Это и стало формальным поводом для отказа в УДО. Как сообщалось в характеристике, которую прислали из колонии, осуждённый не всегда делает должные выводы по поводу своего поведения. Позицию ФСИН разделил представитель прокуратуры по фамилии Кирпиченко. Он также высказался против досрочного освобождения Князева. Поддержал ходатайство осуждённого лишь назначенный адвокат Олег Самоделкин.

«То, что Князев не совершал преступление, за которое он осуждён, в нашем городе знают все. Его нарушения в колонии – не более чем попытка привлечь к себе внимание», – сказал защитник. Однако судью не убедили эти слова: самый известный зек края останется в колонии до января 2018 года.

Константина Князева арестовали в конце 2000 года вместе с Алексеем Богачевым, Сергеем Борисовым и Виктором Мишиным. В 2002 году камчатский суд приговорил всех четверых к длительным срокам заключения. Парней обвинили в разбойном нападении на круглосуточный павильон «Мишка», в ходе которого были убиты охранник магазина и продавщица.

Между тем ещё в 2008 году стали известны новые подробности резонансного преступления. Они позволяли с высокой долей вероятности полагать, что убийство совершили другие люди, а в колонии оказались невиновные. Пока велось следствие по вновь открывшимся обстоятельствам, трое подельников Князева освободились (один из них вскоре скончался).

В июне 2015 года ведущие камчатские СМИ опубликовали открытое письмо к генеральному прокурору РФ Юрию Чайке и руководителю Следственного комитета Александру Бастрыкину с призывом взять дело Князева под особый контроль. Вскоре после этого обращения дело, расследованное по вновь открывшимся обстоятельствам, передали в Верховный суд. 2 декабря 2015-го Верховный суд отменил приговор и вернул материалы на Камчатку – для их нового рассмотрения. Однако 1 апреля 2016 года судья краевого суда Валентин Гольцов вновь признал Князева виновным.

Эксперты, знакомые с ходом процесса, назвали этот приговор насмешкой над правосудием. По их словам, в суде не было представлено ни одного хоть сколько-нибудь убедительного доказательства вины Князева. Напротив, обстоятельства преступления, показания свидетелей, улики указывали на то, что преступление совершили два других человека. Однако в июле 2016 года Верховный суд оставил странный приговор в силе, похоже, не особенно в него вчитываясь.

В минувшем ноябре в колонии № 5 с Константином Князевым встретился депутат Госдумы от Камчатки Константин Слыщенко. На встрече присутствовал и журналист информационного агентства «Кам 24». Руководители колонии тогда говорили, что понимают непростую ситуацию, в которой оказался Князев, обещали не препятствовать его досрочному освобождению. Один из сотрудников администрации исправительного учреждения даже признался журналисту, что таких, как Князев (то есть невиновных), в колонии, по его мнению, не так уж и мало. Однако, даже «понимая ситуацию Князева», сотрудники ФСИН с лёгким сердцем попросили суд не удовлетворять ходатайство об его досрочном освобождении. А представитель прокуратуры Кирпиченко активно их в этом поддержал.