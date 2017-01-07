Камчатские пожарные спасли шесть человек из горящего дома

В Петропавловске-Камчатском пожарные спасли из горящего здания шесть человек. Возгорание произошло в одноэтажном деревянном доме, расположенном на улице Доватора.

Информация о происшествии поступила на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы вечером 6 декабря. На место незамедлительно выдвинулись 11 огнеборцев на трёх единицах техники. В 20:40 им удалось локализовать возгорание, а в 21:08 — полностью ликвидировать его.

Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Камчатскому краю, огнём оказались повреждены деревянные конструкции дома, вещи и мебель на общей площади 20 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. Сотрудники Государственного пожарного надзора выясняют причины возникновения огня, виновных в его появлении, а также точную сумму ущерба.

Также 4 января огнеборцы ликвидировали пожар в однокомнатной квартире в селе Усть-Большерецк. Пожар произошёл в пятиэтажном жилом доме на улице Юбилейной. Огонь немного повредил окно и вещи хозяев помещения на общей площади два квадратных метра. Пожарным удалось спасти вещи и технику жильцов на общую сумму 200 тысяч рублей. Пострадавших и погибших в происшествии нет.