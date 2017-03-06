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На Камчатке обсудили актуальные проекты рыбной отрасли

На Камчатке обсудили актуальные проекты рыбной отрасли
Рыбопромышленники оценили новый стиль работы ВАРПЭ
21 минуту назад
Актуально | Камчатский край
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Фото: fishnews.ru

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев побывал на Камчатке. Он провёл встречу с рыбопромышленниками региона, информирует Кам24.

Зверев продолжает встречи с региональными рыбацкими ассоциациями для уточнения основных направлений работы всероссийского объединения рыбопромышленников. Накануне он принял участие в расширенном заседании президиума Союза рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки (СРПК). Как сообщил ИА «Кам 24» председатель СРПК Сергей Тимошенко, «это первый визит руководителя ВАРПЭ на Камчатку, мы видим, что стиль работы ВАРПЭ изменился».

Герман Зверев подробно рассказал о ходе подготовке проектов нормативных правовых актов, устанавливающих порядок распределения инвестиционных квот, и ходе обсуждения этих проектов, состоявшегося 16 и 21 февраля у вице-премьера Юрия Трутнева. Члены президиума Союза рыбопромышленников Камчатки обратили внимание на то, что предлагаемые Минсельхозом требования к инвестиционным проектам по строительству береговых перерабатывающих предприятий не нацелены на системное развитие прибрежных территорий и повышение объёма поставок уловов водных биологических ресурсов на береговые предприятия.

«Предлагаемые критерии открывают доступ к 120 – 130 тысячам тонн водных биологических ресурсов Дальнего Востока за счёт незначительных капиталовложений и создают правовую возможность для возникновения новой категории «рантье». Значительный государственный ресурс предлагается предоставлять без должного подтверждения серьёзности намерений инвестора и его планов по развитию прибережных регионов», – заявил Герман Зверев.

Как подчеркнули участники расширенного заседания президиума Союза рыбопромышленников Камчатки, «главной целью предоставления инвестиционных квот для создания береговых перерабатывающих предприятий является не просто факт приобретения технологической линии, а создание полноценного производства, включающего причальные сооружения, капитальные строения и подготовку работников. Поэтому главным критерием, подтверждающим добросовестность и серьёзность намерений инвестора, является его готовность реально заявить годовой оборот производства рыбопродукции».

Также члены президиума СРПК обратились к президенту ВАРПЭ с предложением поддержать обращение Законодательного собрания Камчатского края об изменении порядка регулирования использования жаберных сетей. Как указано в обращении регионального парламента, «контроль за правильностью использования жаберных сетей затруднён. Сети выставляются в линию или в шахматном порядке на всю протяжённость рыбопромыслового участка на продолжительное время и порой полностью перекрывают проход лососей не нерест».

В расширенном заседании президиума СРПК принял участие начальник погрануправления ФСБ России по восточному арктическому району Роман Толок, который положительно охарактеризовал сложившийся формат взаимодействия пограничного управления и регионального рыбацкого объединения. Президент ВАРПЭ Герман Зверев также отметил, что «своевременные и взвешенные действия руководства восточного арктического управления, выработка согласованной с Росрыболовством позиции и внимательное отношение к обращениям рыбаков устранили реальную угрозу крупномасштабных сбоев в ходе Охотоморской минтаевой путины – 2017, которая возникла из-за неоднозначного толкования приказа Минсельхоза № 294». Роман Толок проинформировал камчатских рыбаков о запланированном на 20 – 21 сентября 2017 года во Владивостоке региональном совещании по вопросам соблюдения законодательства в сфере государственного контроля за промыслом водных биологических ресурсов.

 
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