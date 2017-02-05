На камчатском вулкане Шивелуч произошел выброс пепла

Сегодня, 5 февраля, на вулкане Шивелуч в Камчатском крае произошел пепловыброс. Облако поднялось на высоту до 7 километров над уровнем моря, сообщает kam24.ru.

По информации Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), в воскресенье утром на вулкане Шивелуч зафиксирован пепловый выброс. Его высота составила до семи тысяч метров. Высота самого вулкана - 3283 метров.

С учётом направления ветра пепловый шлейф распространился на 112 километров в западном и северо-западном направлениях от вулкана. На пути распространения пеплового шлейфа населённые пункты отсутствуют. Кроме того, специалисты не заметили пепла в населённых пунктах Усть-Камчатского района.

Вулкану присвоен «оранжевый» код авиационной опасности.

Шивелуч – самый северный из действующих вулканов на Камчатке. Его возраст - около 70 тысяч лет. Ближайший населённый пункт – посёлок Ключи – расположен в 50 километрах от исполина. Расстояние до Петропавловска-Камчатского – 450 километров.